Torku Konyaspor tam kadro çalıştı

Slovenya'nın Bled şehrinde devam eden 3. etap kamp çalışmalarının 5. gününde Lesce Sahası'nda dün akşam saatlerinde yapılan antrenmanda yeşil beyazlı takım ilk kez tam kadro çalıştı. As Başkan Ahmet Baydar ile kampı ziyaret eden Kulüp Başkanı Ahmet Şan çalışma öncesi futbolcularla kısa süre görüştü.Teknik direktör Uğur Tütüneker gözetiminde yapılan antrenmana vize sorunları çözülen ve öğle saatlerinde kampa dahil olan Erdinç Yavuz, Muhammet Yürükuslu, İsmail Güven ve Vedat Bora da katıldı. Düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5'e 2 pas ve çabukluk çalışması ile devam etti. Tedavileri tamamlanan Ezechiel N'Douassel ve İbrahim Alan takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. Top tekniğine dayalı pas çalışmasında Tütüneker oyuncuları uyararak daha hızlı hareket etmelerini istedi.



“TRANSFERLER İÇİN İSTANBUL TAKIMLARINDAN CEVAP BEKLİYORUZ”

Antrenmanı izleyen Kulüp Başkanı Ahmet Şan yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile oynayacakları ilk maça kadar yeni transferlerle takımın lige hazır olacağını söyledi.İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Şan, kamuoyunda dile getirilen yıldız futbolcu transferi ile ilgili, yıldız oyuncuyu takım içinden çıkaracaklarını belirtti. Şan, “Bugün itibariyle forvete bir takviye yağacağız bir de kanat için düşündüğümüz futbolcular var. Yerli oyuncu olarak İstanbul takımlarından beklediğimiz cevaplar var santrafor mevkisinde. Bu şekilde Fenerbahçe maçına kadar takımın son kalan mevkilerine de transferleri yapıp lige hazır bir hale gelmiş olacağız. Biz PTT 1. Lig’de mücadele eden takımdaki arkadaşlara Play-Off öncesi söz vermiştik, Spor Toto Süper Lig’e transferi kendiniz yapın diye. Onlarda sözünde durdu bizde gereğini yapıyoruz. Şuanda birçok futbolcumuzla devam ediyoruz. Ve Süper Lig’de bu arkadaşlarımızla oynayacağız. Gerekli mevkilere takviyeleri yaptık. Kamuoyu yıldız futbolcu transferi soruyor, ben diyorum ki, yıldız oyuncu kendi içimizde. Konya kamuoyu, taraftarımız yıldızı çıkaracaktır. Futbolcularımıza burada görev düşüyor. Ben umutluyum bu arkadaşlara güveniyorum. Güvencimiz şampiyon olarak tescillendi. Spor Toto Süper Lig’de kalıcı olmak için her şeyi yapıyoruz” dedi.

“LİGDE İYİ İŞLER YAPACAĞIZ”

Torku Konyaspor’un Spor Toto Süper Lig’e en zor şartlarda giren takım olacağını, buna rağmen futbolculara güveninin tam olduğunu kaydederek, “Hedef, ligde kalmak şeklinde değerlendirmelere olumlu bakmak lazım. Sonuçta biz daha 2 sene önce transfer yasağı olan ve 40 milyon TL borcu olan PTT 1. Lig kulübüydük. Şimdi ise 20 milyon borcu olan ve süper lige yükselen bir takımız. Tabii ki, süper ligde yıllarca oynayan takımlara karşı yarışacağız. En zor şartlarda yarışa giren takım olacağız. Transfer yasağından gelmiş, birçok badireler atlatmış, borçları devam ediyor. Bu nedenle bu yönde değerlendirmeler oluyor. Ben futbolcu arkadaşlarıma sonuna kadar güveniyorum. Onların Spor Toto Süper Lig’de iyi işler yapacağına da güveniyorum. Lig’de kalıcı derken hedef 15. olmak değil orta sıralarda yer almak. Önümüzdeki yıllarda da bu temelin üzerine koyarak devam edeceğiz” diye konuştu.

As Başkan Ahmet Baydar ise, takımın Spor Toto Süper Lig’de iyi noktalarda olacağına inandığını ifade ederek, “PTT 1. Lig’den Spor Toto Süper Lig’e yükseldik. Ligde de iyi noktalarda olacağımıza inancım tam. Şuan takımımız Slovenya’da çok güzel bir ortamda 3. etap kampını yapıyor. Oyuncularımızın moralleri üst seviyede. Teknik kadromuz işinin başında. İlk Fenerbahçe maçından iyi bir sonuçla ayrılarak gelecek başarımızı ispatlayacağımıza inanıyorum. Transferlerle ilgili komitemiz ciddi çalışmalar yaptı ve yapmaya devam ediyor. Bazı mevkilere transferler olacak” ifadesini kullandı.