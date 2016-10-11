Trafik yoğun, yarış sert

A Milli Takımımız, 2018 Dünya Kupası elemelerinde kat ettiği yol ve sıkışık fikstür ile kulüplere örnek oldu. Bu tablo özellikle Beşiktaş’ın, Şampiyonlar Ligi ve Spor Toto Süper Lig maçları arasındaki zaman sıkıntısı nedeniyle zaman zaman dile getirdiği eleştirileri akıllara geldi.

Ukrayna ile geçtiğimiz perşembe günü Konya’da karşılaşan ay-yıldızlılar, UEFA’nın kuralları sebebiyle zorlu bir yolculuk sürecine girdi. Öyle ki bir gün önceden oynayacağı ülkede bulunmak zorunda olan Türkiye, 7 saatlik uçuşla Konya’dan İzlanda’ya gitti. Yaklaşık 25 derecelik bir hava sıcaklığı farkı da bir diğer olumsuz detaydı.

İki maç arasında sadece 2 günlük boşluğu olan millilerimiz, 2 kritik maçı 4 gün içinde oynadı. Diğer gruplardaki benzer örnekler de gözlerden kaçmadı. Ukrayna’nın, Kosova’yı tanımamasından dolayı Polonya’da oynanan maç da emsal teşkil etti. Ukrayna, 4 günde 2 zorlu maçı kendi ülkesi dışında oynamak zorunda kaldı. Gruplarda milli takımların tamamı perşembe-pazar ve cuma-pazartesi takvimiyle birbirinden kritik maçlara çıktı.