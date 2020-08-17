17.08.2020 - 07:00 |
Transfer haberleri | Chidozie Awaziem Trabzonspor'a önerildi!
Bonservisi Porto'da bulunan stoper Chidozie Awaziem’in Trabzonspor’a önerildiği belirtildi.
Transfer çalışmalarını yürüten Trabzonspor için yeni bir stoper gündeme geldi.
Portekiz’de A Bola’nın haberine göre Çaykur Rizespor forması giyen stoper Chidozie Awaziem’in Trabzonspor’a önerildiği belirtildi.
Bordo-mavililer ilk etapta transfere sıcak baksa da oyuncunun 1 milyon euroluk ücret talebinin sorun yarattığı belirtildi. 2018-19 sezonunun ikinci yarısında Süper Lig’de kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giyen Chidozie Awaziem, bu sezon ise bonservisinin olduğu Porto’dan İspanyol ekibi Leganes’e kiralanmıştı.
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