Transfer haberleri | Chidozie Awaziem Trabzonspor'a önerildi!

Transfer çalışmalarını yürüten Trabzonspor için yeni bir stoper gündeme geldi.

Portekiz’de A Bola’nın haberine göre Çaykur Rizespor forması giyen stoper Chidozie Awaziem’in Trabzonspor’a önerildiği belirtildi.



Bordo-mavililer ilk etapta transfere sıcak baksa da oyuncunun 1 milyon euroluk ücret talebinin sorun yarattığı belirtildi. 2018-19 sezonunun ikinci yarısında Süper Lig’de kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giyen Chidozie Awaziem, bu sezon ise bonservisinin olduğu Porto’dan İspanyol ekibi Leganes’e kiralanmıştı.

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