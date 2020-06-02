VakıfBank'ta genel menajer Pelin Yüce Falay görevinden ayrıldı

VakıfBank Kulübünün internet sitesinde yer alan teşekkür mesajında, Pelin Yüce Falay'ın 2018 yılında dünyaya gelen ikizlerine daha fazla vakit ayırma kararı aldığı bildirildi.

''Tüm emeklerin için teşekkürler'' başlıklı mesajda, şu görüşlere yer verildi:

"1996-97 ve 1998-2003 yılları arasında kulübümüzün formasını gururla taşıyan Pelin Yüce, 2014-15 sezonu başında takımımızın genel menajeri oldu. Unvanı 'Genel Menajer'di ama o altı sene boyunca herkesin 'Pelin Abla'sıydı. Altı yılın her anını VakıfBank'la yaşadı. Bu süreye 2 FIVB Dünya Şampiyonası, 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupası olmak üzere tam 10 kupa sığdırdı. Kulübümüzün Pelin ablası şimdi 2018 yılında dünyaya gelen ikizlerine daha fazla vakit ayırma kararı aldı. Sen her zaman bu kulübün 'Pelin ablası olacaksın.Bundan sonra da yüreğinin bizimle olacağını biliyoruz. İkizlerinle ve ailenle sağlıklı, mutlu ve huzur dolu uzun bir ömür diliyoruz."