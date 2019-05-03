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03.05.2019 - 10:36 |

4 milyondan fazla yolcu ağırladı

6 Nisan’da Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve “Büyük Göç” olarak adlandırılan taşınma operasyonunun ardından İstanbul Havalimanı, Nisan ayı sonunda toplamda 4 milyon 113 bin 956 yolcuyu ağırladı.

4 milyondan fazla yolcu ağırladı

İstanbul Havalimanı’nın kapılarını açmasıyla birlikte ilk ayın yolcu dataları da belli oldu. Taşınması ardından ilk uçuşun başladığı 6 Nisan’dan 30 Nisan’a kadar İstanbul Havalimanı’nda toplam 26 bin 520 uçuşla, 4 milyon 113 bin 956 yolcu uçuş gerçekleştirdi. Toplam yolcuların 2 milyon 095 bin 908’ini gelen, 2 milyon 018 bin 048’ini giden yolcu oluşturdu. Toplam uçuşların 13 bin 233’ünü gelen, 13 bin 287’si ise giden uçuş şeklinde gerçekleşti.

Bu süre zarfında bagaj sayısı ise 3 milyon 3 bin 909’e ulaşırken, gelen yolcu bagajı 970 bin 622, giden yolcu bagajı ise 2 milyon 033 bin 287 oldu. Yıllık 90 milyon yolcu kapasite ile yolcularını misafir eden dünyanın yeni havacılık merkezi İstanbul Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek.

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