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08.09.2020 - 12:54 |

40 yıldır yalnız minare

Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Kışlacık köyü sakinleri, 1981 yılında meydana gelen sel felaketinde yıkılan 147 yıllık caminin ayakta kalan minaresinin, restore edilmesini istiyor.

40 yıldır yalnız minare

Kışlacık köyüne 1873 yılında kubbesiz, düz çatılı bir cami inşa edilmesinin ardından Osmanlı Padişahı II. Abdulhamid döneminde Plevne kahramanı Tokatlı Gazi Osman Paşa'nın maddi ve teknik desteğiyle yapıldığı bilinen 24 metrelik, tek şerefeli minare, 108 yıl hizmet veren caminin 1981 yılı eylül ayında yaşanan selde yıkılmasına rağmen ayakta kaldı.

Camiyle birlikte çok sayıda hanenin yıkılmasından dolayı köyün yerleşim alanı bir kilometre uzağa taşınınca minare arazinin ortasında zamana direnmeyi sürdürdü.

40 yıldır yalnız minare

 

Bakan Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, 'Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak' dedi.
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