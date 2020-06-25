800 yÄ±llÄ±k han, gelin-damat adaylarÄ±nÄ±n gÃ¶zdesi

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DÃ¶ÅŸemealtÄ± Belediyesi ile Akdeniz Ãœniversitesi GÃ¼zel Sanatlar FakÃ¼ltesi'nin ortak Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla yeniden canlandÄ±rÄ±lan 800 yÄ±llÄ±k Evdirhan mÃ¼zisyenlerin de ilgisini Ã§ekti. TÃ¼rkiye'nin yakÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± pop sanatÃ§Ä±sÄ± Mabel Matiz, 'Maya' albÃ¼mÃ¼ndeki 'SarmaÅŸÄ±k' ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n klibini Evdirhan'da Ã§ekti. Eren YÄ±ldÄ±z'Ä±n yÃ¶nettiÄŸi videoda, DÃ¶ÅŸemealtÄ± ilÃ§esinde bulunan, yaklaÅŸÄ±k 30 bin halÄ± ve kilimin gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda bekletildiÄŸi arazi de kullanÄ±ldÄ±. Tarihi mekanda Ã§ekilen klip, video iÃ§erik paylaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlayan Youtube'de 56 milyon izlenmeye ulaÅŸtÄ±.Â

Matiz'in klibinin ardÄ±ndan Evdirhan, tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel gezi meraklÄ±larÄ±, gelin damat ile anne-baba adaylarÄ±nÄ±n da dikkatini Ã§ekti. Tarihi Evdirhan mutlu anlarÄ± Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtirmek isteyen genÃ§ Ã§iftler, anne- baba adaylarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸ mekan Ã§ekimleri iÃ§in uÄŸrak yeri haline geldi.

Tarihi, doÄŸal ve kÃ¼ltÃ¼rel deÄŸerleriyle dikkat Ã§eken DÃ¶ÅŸemealtÄ± ilÃ§esinde yer alan ve SelÃ§uklu SultanÄ± I. Ä°zzeddin Keykavus tarafÄ±ndan 1219'da yaptÄ±rÄ±lan Evdirhan, kent merkezinde ayakta kalan SelÃ§uklu eserleri arasÄ±nda yer alÄ±yor.Â

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