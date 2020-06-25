MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerTatil Haberleri 800 yÄ±llÄ±k han, gelin-damat adaylarÄ±nÄ±n gözdesi
ABONE OL
25.06.2020 - 11:43 | | DHA

800 yÄ±llÄ±k han, gelin-damat adaylarÄ±nÄ±n gözdesi

Â ÂMabel Matiz'in, 'Maya' albÃ¼mÃ¼ndeki 'SarmaÅŸÄ±k' ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n klibini Ã§ektiÄŸi 800 yÄ±llÄ±k Evdirhan KervansarayÄ±, gelin damat adaylarÄ± iÃ§in dÄ±ÅŸ mekan Ã§ekimlerinin uÄŸrak adresi oldu. Tarihi dokuda mutlu anlarÄ± Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtirmek isteyen Ã§iftler, 13. yÃ¼zyÄ±ldan kalma Evdirhan'Ä± tercih ediyor.

800 yÄ±llÄ±k han, gelin-damat adaylarÄ±nÄ±n gözdesi

800 yÄ±llÄ±k han, gelin-damat adaylarÄ±nÄ±n gÃ¶zdesi

Â 

DÃ¶ÅŸemealtÄ± Belediyesi ile Akdeniz Ãœniversitesi GÃ¼zel Sanatlar FakÃ¼ltesi'nin ortak Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla yeniden canlandÄ±rÄ±lan 800 yÄ±llÄ±k Evdirhan mÃ¼zisyenlerin de ilgisini Ã§ekti. TÃ¼rkiye'nin yakÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± pop sanatÃ§Ä±sÄ± Mabel Matiz, 'Maya' albÃ¼mÃ¼ndeki 'SarmaÅŸÄ±k' ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n klibini Evdirhan'da Ã§ekti. Eren YÄ±ldÄ±z'Ä±n yÃ¶nettiÄŸi videoda, DÃ¶ÅŸemealtÄ± ilÃ§esinde bulunan, yaklaÅŸÄ±k 30 bin halÄ± ve kilimin gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda bekletildiÄŸi arazi de kullanÄ±ldÄ±. Tarihi mekanda Ã§ekilen klip, video iÃ§erik paylaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlayan Youtube'de 56 milyon izlenmeye ulaÅŸtÄ±.Â 

Matiz'in klibinin ardÄ±ndan Evdirhan, tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel gezi meraklÄ±larÄ±, gelin damat ile anne-baba adaylarÄ±nÄ±n da dikkatini Ã§ekti. Tarihi Evdirhan mutlu anlarÄ± Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtirmek isteyen genÃ§ Ã§iftler, anne- baba adaylarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸ mekan Ã§ekimleri iÃ§in uÄŸrak yeri haline geldi.

Tarihi, doÄŸal ve kÃ¼ltÃ¼rel deÄŸerleriyle dikkat Ã§eken DÃ¶ÅŸemealtÄ± ilÃ§esinde yer alan ve SelÃ§uklu SultanÄ± I. Ä°zzeddin Keykavus tarafÄ±ndan 1219'da yaptÄ±rÄ±lan Evdirhan, kent merkezinde ayakta kalan SelÃ§uklu eserleri arasÄ±nda yer alÄ±yor.Â 

Â 

Â 

Son Dakika - AliÅŸan kaza anÄ±nÄ± gözyaÅŸlarÄ± içinde anlattÄ±Son dakika haberine göre dün ailesiyle birlikte Manisa'nÄ±n SaruhanlÄ± ilçesinde trafik kazasÄ± geçiren AliÅŸan kaza anÄ±nÄ± ve yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

65 yaÅŸ üstü seyahat edebilecek mi, izin belgesi gerekli mi? 65 yaÅŸ üstü yeni genelge detaylarÄ± nedir?

65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ seyahat edebilecek mi, izin belgesi gerekli mi? 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ yeni genelge detaylarÄ± nedir?

Tüm çalÄ±ÅŸanlar için geçerli! 6 gün içinde...

TÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸanlar iÃ§in geÃ§erli! 6 gÃ¼n iÃ§inde...

Mansur YavaÅŸ-Ä°mamoÄŸlu farkÄ± ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

Mansur YavaÅŸ-Ä°mamoÄŸlu farkÄ± ne? AbdÃ¼lkadir Selvi'den dikkat Ã§eken yorum

Son dakika haberleri: Pençe-Kaplan Operasyonu! 5 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: PenÃ§e-Kaplan Operasyonu! 5 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

SÄ±radaki Haber