Akdeniz fokkları için özel üreme platformu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Akdeniz Koruma Derneği'nce Akdeniz fokunun Gökova Körfezi'nde azalan yaşam alanlarını artırmak üzere bir doğal kıyı mağarasında türün üreme dönemlerinde kullanabileceği platform uygulaması yapıldı. Bugüne kadar dünyada Akdeniz fokları için denenmeyen bu yöntem, ilk olma özelliği taşıyor. Uygulama sayesinde nesli tehdit altındaki tür için potansiyel üreme ve dinlenme mağarası özellikleri taşıyan kıyı mağaralarının sayısı 4'ten 5'e yükseltilmiş oldu.

Akdeniz Koruma Derneği'nin Gökova Saha Yöneticisi Çağdaş Yaşar, deniz koruma alanlarında tür izleme, koruma ve habitat restorasyonu üzerine çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Gökova Körfezi dünya açısından büyük öneme sahip. Çünkü habitat ve biyoçeşitlilik nedeniyle ülkemizdeki 18 Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesinden biridir. Bu anlamda körfezde deniz koruyucuları sistemini yürütüyoruz. 3 botumuzla sürekli devriyede bulunuyoruz. Yasa dışı aktiviteleri jandarma, Sahil Güvenlik ile Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildiriyoruz. Koordineli olarak buranın aktif korunmasını sağlıyoruz" dedi.