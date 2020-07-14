Akyatan Lagünü'ne büyük ilgi

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 4 bin 900 hektar Akyatan Lagünü'nün ıslah edilmesi, verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir kullanımı için projeye dayalı olarak 7 yıl süreyle kiraya verileceği bildirildi. Lagünü kiralamak isteyenler, 13 Temmuz 2020 Pazartesi gününden itibaren 20 iş günü içerisinde Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderilen proje özetlerinin onaylanması halinde, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından projeli kiralama ihalesi yapılacak.