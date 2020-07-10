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10.07.2020 - 16:24 |

Alg patlamasÄ±, göleti yeÅŸile bürüdü

Bolu'nun GÃ¶ynÃ¼k ilÃ§esine baÄŸlÄ± BÃ¶lÃ¼cekova kÃ¶yÃ¼nde bulunan Ã‡atak Baraj GÃ¶leti,Â alg patlamasÄ± sonucu yemyeÅŸil oldu.Â

Alg patlamasÄ±, göleti yeÅŸile bürüdü

GÃ¶ynÃ¼k ilÃ§esine baÄŸlÄ± BÃ¶lÃ¼cekova kÃ¶yÃ¼nde, 2 ay Ã¶nce sazan Ã¶lÃ¼mlerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã‡atak Baraj GÃ¶leti'nde, bu kez alg patlamasÄ± meydana geldi. Alglerin patlamasÄ±yla ortaya Ã§Ä±kan yeÅŸil madde nedeniyle suyun yÃ¼zeyiÂ yemyeÅŸil oldu.Â Alg patlamasÄ±nÄ±n nedeninin,Â tarÄ±m arazilerinde kullanÄ±lan gÃ¼breÂ ve diÄŸer atÄ±klarÄ±n gÃ¶le karÄ±ÅŸmasÄ± olabileceÄŸi kaydedildi. YeÅŸil Ã¶rtÃ¼ nedeniyle gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶lÃ¼n derinliklerine girememesinin, sudakiÂ canlÄ± yaÅŸamÄ±nÄ± olumsuz etkileyebileceÄŸi deÄŸerlendirildi.Â 

KÃ¶yde yaÅŸayan Hakan YÄ±ldÄ±z, "Biz bu suyun bÃ¶yle olmasÄ±ndan dolayÄ± endiÅŸeliyiz. Biz bu suyla sebze suluyoruz, ineklerimize verdiÄŸimiz yeÅŸil bitkileri suluyoruz. HayvanlarÄ±mÄ±z bu sudan su iÃ§iyor. Bunun nedeninin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz" dedi.Â 

Alg patlamasÄ±, gÃ¶leti yeÅŸile bÃ¼rÃ¼dÃ¼

Alg patlamasÄ± nedir?

Alg patlamasÄ±, tatlÄ± veya tuzlu su sistemlerinde, alg popÃ¼lasyonunda hÄ±zlÄ± artÄ±ÅŸ veya birikmeÂ olarak bilinir. Patlamalar, Ã§oÄŸu zaman etkilediÄŸiÂ su kaynaÄŸÄ±ndaki renk deÄŸiÅŸikliÄŸiyleÂ belli olur.Â 

Alg patlamasÄ±, gÃ¶leti yeÅŸile bÃ¼rÃ¼dÃ¼

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ÇaÄŸla Åžikel'in tatil geleneÄŸiManken ÇaÄŸla ÅžÄ±kel, oÄŸullarÄ± Kuzey ve Uzayâ€™Ä± ÇeÅŸmeâ€™de bulunan eski eÅŸi Emre AltuÄŸâ€™un yanÄ±na bÄ±raktÄ±, annesi Asuman ÅžÄ±kelâ€™le birlikte tatile çÄ±ktÄ±.
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