Almanya Nerede? Almanya Hangi Kıtada, Dünyanın Hangi Bölgesinde Bulunuyor?

Bilim ve teknolojinin çoğu alanında lider olan Almanya’da şu an 3 milyon civarında Türk yaşadığı tahmin edilmektedir. Çoğu göçmen statüsünde olan bu kişiler dışında eğitim almak isteyenler de Almanya okullarına başvurarak, buraya girmektedir. Turistik seyahatler de göz önüne alındığında Almanya2nın konumu ve diğer özellikleri oldukça merak edilmektedir.



Almanya Hangi Kıtada Bulunuyor?



Almanya ya da tam adı ile Almanya Federal Cumhuriyeti, Orta Avrupa Kıtası’nda yer alan bir ülkedir. Oldukça geniş bir yüz ölçümüne sahip bu ülke çok sayıda sınır komşusuna da sahiptir. Bu bağlamda Almanya’nın kara sınırında bulunan deniz ve ülkeler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

- Kuzeyde: Kuzey ve Baltık Denizi ile Danimarka

- Doğuda: Polonya ve Çek Cumhuriyeti

- Güneyde: Avusturya ve İsviçre

- Batıda: Fransa, Lüksemburg, Belçika ve Hollanda



Nüfusu 3 milyonu aşan Almanya, 357.021 kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Başkenti Berlin olan bu ülke, konumu bakımından Avrupa Birliği’ne üye olmuştur. Nüfus bakımından birliğin en büyük 2. üyesi olmakla birlikte bu nüfusun bir kısmını da göçmenlerin oluşturduğu tahmin edilmektedir. Dünyanın en büyük ekonomilerinden bir olan Almanya aynı zamanda NATO ve Birleşmiş Milletler üyesidir.



Almanya, toplamda 16 eyaletten oluşan federal bir devlettir. Ülke bünyesinde bulunan en büyük şehirler ise; Berlin, Hamburg, Münih, Köln ve Frankfurt olarak sıralanmaktadır. Ülke içerisinde resmi olarak kullanılan dil ise Almancadır.