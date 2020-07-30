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30.07.2020 - 08:47 |

Almanya'da vaka sayısı 210 bine dayandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Corona virüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı dünya genelinde 17 milyon 25 bin 612'ye ulaştı.

Almanya'da vaka sayısı 210 bine dayandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yılbaşından bu yana devam eden corona virüs salgını Almanya'yı da vurdu. Ülke genelinde kayıtlı corona virüs vaka sayı 208 bin 537 olarak tespit edildi. Covid-19 tedbirlerinin genişletildiği başkent Berlin'deki, Tarihi Brandenburg Kapısı'nı uzun bir aradan sonra tekrar turist yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Turistlerin bulunduğu alanda yaptığı köpüklü suyla baloncuklar çıkartan bir kişi, turistlerin ve çocukların ilgisini çekti. 

Almanyada vaka sayısı 210 bine dayandı

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