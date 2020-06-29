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29.06.2020 - 17:53 | | DHA

Altınkum Plajı'nda güzel hava keyfi

Aydın'ın Didim ilçesinin ünlü Altınkum Plajı, tatilcilerle doldu.

Altınkum Plajı'nda güzel hava keyfi

 

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Didimde, iç turizm giderek hareketlenmeye başladı. İlçede hava sıcaklığı bugün 35 dereceyi aşarken, deniz suyu sıcaklığı 26 dereceye ulaştı. Güzel havayı fırsat bilenler, plajlara akın etti. En çok tercih edilen yerler ise, ünlü Altınkum, Saklı Cennet ve Akbük plajları oldu. Plajları dolduranlar deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya çıkardı. Plajlarda genel olarak sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü.

 

 Altınkum Plajında güzel hava keyfi

 

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