Amerika Birleşik Devletleri Nerede? ABD Hangi Kıtada, Dünyanın Hangi Bölgesinde Bulunuyor?

Amerika Birleşik Devletleri dünyanın ikinci büyük kıtası olan Amerika kıtasında yer almaktadır. Her açıdan dünyanın en büyük Devletleri arasında yer alan ABD, aynı zamanda dünyayı yöneten ülkelerden biri olarak da öne çıkıyor. Diğer taraftan her sene önemli oranda turist çeken ve çok büyük bir yüz ölçümüne sahip coğrafi alanlardan biridir.



ABD Hangi Kıtada Bulunuyor?



ABD, Amerika Kıtası'nda yer alan bir ülkedir. Kuzey yarım kürede yer alan ikinci en büyük kıta olarak öne çıkmaktadır. Yaklaşık olarak Amerika Kıtası'nda 700 milyon kadar insan farklı ülkelerde yaşamaktadır. Genelde Kuzey ve Güney Amerika olarak ikiye ayrılır. Amerika Birleşik Devletleri ise bu kıtanın kuzeyinde yer alır. Diğer bir ismi ile Kuzey Amerika olarak da bilinmektedir. 1497 senesinde Kristof Kolomb tarafından keşfedilen Amerika kıtası, dünya tarihinin en önemli keşiflerinden biri olarak tarihe geçmiştir.



Amerika Birleşik Devletleri dünyanın Kuzey yarım küresinde bulunan Amerika kıtasındaki ülkelerden biridir. 50 eyalet ve 1 federal bölgeden oluşmak suretiyle, federal anayasal Cumhuriyet olarak da bilinir. Kuzey Amerika'nın ortasında bulunan Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Okyanus'u ile beraber Atlas okyanusunun arasında yer alır. Bu ülkenin vatandaşları ise Amerikalı ya da Amerikan şeklinde ifade edilir.



Ülkenin kuzeyinde Kanada güneyinde ise Meksika yer alır. Aynı zamanda Büyük Okyanusun ortasında bulunan bir takım adı olarak da bilinmektedir. Resmi kuruluş olarak 4 Temmuz 1776 da bir araya gelen Amerika Birleşik Devletleri, şu an dünyanın en önemli ve güçlü ülkeleri arasında yer almaktadır.