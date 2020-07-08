MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerTatil Haberleri Amerikan sahillerinden tonlarca plastik toplandÄ±
ABONE OL
08.07.2020 - 17:08 |

Amerikan sahillerinden tonlarca plastik toplandÄ±

ABD merkezli Ocean Voyage EnstitÃ¼sÃ¼ (OVI) Kaliforniya ve Hawaii aÃ§Ä±klarÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n en geniÅŸ kapsamlÄ± plastik toplama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yaptÄ±. EnstitÃ¼den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â okyanus sularÄ±ndan 103 ton plastik toplandÄ±.

Amerikan sahillerinden tonlarca plastik toplandÄ±

ABD'de faaliyet gÃ¶steren Ocean Voyage EnstitÃ¼sÃ¼, Ã§evre temizliÄŸine dikkat Ã§ekmek amacÄ±ylaÂKaliforniya ve Hawaii aÃ§Ä±klarÄ±nda 48 gÃ¼n sÃ¼ren okyanus sularÄ±nda "atÄ±k toplama" Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmada okyanustan 103 ton plastik Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Toplanan plastikler arasÄ±nda Ã§ok sayÄ±da Ã§Ã¶p bulunurken, plastik balÄ±k aÄŸlarÄ±nÄ±n da toplandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

EnstitÃ¼nÃ¼n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÃ¼nyada okyanuslara yÄ±llÄ±k 12,7 milyon ton plastik atÄ±lÄ±yor. Bu da deniz yaÅŸamÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra kara yaÅŸamÄ±nÄ± da olumsuz etkiliyor ve canlÄ±larÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§Ä±yor. Daha Ã¶nce de 2019 yÄ±lÄ±nda 25 gÃ¼n sÃ¼ren okyanustan "atÄ±k temizleme" Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda tonlarda plastik atÄ±k toplanmÄ±ÅŸtÄ±.

Amerikan sahillerinden tonlarca plastik toplandÄ±

    Beren Saat ve Esra DermancÄ±oÄŸlu birlikte ÅŸarkÄ± söylediOyuncu Beren Saat, yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Esra DermancÄ±oÄŸlu ile bir araya geldi. Sezen Aksu'nun 'Ben Kedim YatagÌ†Ä±m' adlÄ± sÌ§arkÄ±sÄ±nÄ± seslendiren ikili, o anlarÄ± sosyal medyada paylaÅŸtÄ±.
    daha fazla video iÃ§in

    GÜNCEL HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    12 bin liraya alÄ±p, 90 bin lira harcadÄ±ÄŸÄ± arabasÄ± trafikten men edildi

    12 bin liraya alÄ±p, 90 bin lira harcadÄ±ÄŸÄ± arabasÄ± trafikten men edildi

    Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

    Zam geldi 4 bin 800 liraya yÃ¼kseldi!

    Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldÄ±

    Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldÄ±

    KapÄ±kuleâ€™de TIR'dan milyonluk kaçak cep telefonu çÄ±ktÄ±

    KapÄ±kuleâ€™de TIR'dan milyonluk kaÃ§ak cep telefonu Ã§Ä±ktÄ±

    SÄ±radaki Haber