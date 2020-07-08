Amerikan sahillerinden tonlarca plastik toplandÄ±

ABD'de faaliyet gÃ¶steren Ocean Voyage EnstitÃ¼sÃ¼, Ã§evre temizliÄŸine dikkat Ã§ekmek amacÄ±ylaÂKaliforniya ve Hawaii aÃ§Ä±klarÄ±nda 48 gÃ¼n sÃ¼ren okyanus sularÄ±nda "atÄ±k toplama" Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmada okyanustan 103 ton plastik Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Toplanan plastikler arasÄ±nda Ã§ok sayÄ±da Ã§Ã¶p bulunurken, plastik balÄ±k aÄŸlarÄ±nÄ±n da toplandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

EnstitÃ¼nÃ¼n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÃ¼nyada okyanuslara yÄ±llÄ±k 12,7 milyon ton plastik atÄ±lÄ±yor. Bu da deniz yaÅŸamÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra kara yaÅŸamÄ±nÄ± da olumsuz etkiliyor ve canlÄ±larÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§Ä±yor. Daha Ã¶nce de 2019 yÄ±lÄ±nda 25 gÃ¼n sÃ¼ren okyanustan "atÄ±k temizleme" Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda tonlarda plastik atÄ±k toplanmÄ±ÅŸtÄ±.