Amerikaya Nasıl Gidilir? Amerika Birleşik Devletlerine (Abd) Gitmek İçin Gerekenler

Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmek için birçok farklı kesimden kişi başvuru yapar. Amerika'ya gitmek için okumak, çalışmak ya da yaşamak ile ilgili istekler mevcuttur. Bu sebeple her durum farklı bir sonuç gösterir. Amerika'ya gitmek isteyen farklı gruplar için farklı durumlar söz konusudur. Amerika'ya turist olarak gitmek en kısa ve en makul çözümdür. Aksi taktirde diğer durumlarda evraklar daha fazladır ve Amerika’ya gidiş izni için sorunlar çıkabilmektedir.

Amerika'ya Nasıl Gidilir?

Amerika Birleşik Devletleri birçok kişinin hedefinde olan bir gidiş rotasıdır. Amerika'ya gitmek için çeşitli yollar denemek gerekir. Amerika’ya gitmek için en önemli sebepler; eğitim, çalışma, yerleşim ya da turist olarak gitmektir. Bu durumda Amerika’ya gitmek için farklı durumlar söz konusu olmaktadır. Amerika’ya gitmek için her durumda alınması gereken evraklar vardır. Bunlardan öncelikli olanlar;

- DS 160 formu elektronik ortamda doldurulmuş ve onaylı çıktısının alınmış

- Geçerli olan bir pasaport

- 2 adet boş sayfa sonra 10 yıldan eski olmayan dönüş tarihinden sonra 3 ay daha geçerli olan pasaporta sahip olmak,

- Daha önce anlatım pasaportların bulunması

- T.C. kimlik numarası bulunan kimlik fotokopisi

- 2 adet biyometrik fotoğraf en son 3 ay içinde çekilmiş olmalı

- Seyahat rezervasyonu

- Konaklama belgesi

Vize işlemleri acente aracılığı ile yapılıyorsa işlemler daha kolay yapılabilmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri'ne Gitmek İçin Gerekli Evraklar

Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek için gerekli evraklar kişinin pozisyonu ve iş durumuna göre değişiklik gösterir.

Amerika'ya çalışan olarak gitmek isteyenler için vize talep dilekçesi son 3 ayı kapsayan faaliyet belgesi fotokopisi:

- Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

- Şirketin imza sirküsü

- Vergi levhası fotokopisi

- Son 3 aya ait maaş bordrosu

- SGK giriş bilgisi Bildirgesi

- SGK hizmet dökümü

- Banka hesap cüzdanı son 3 ayın hesap hareketlerini gösteren

- Ek gelir varsa tapu ya da araç ruhsat fotokopileri

- Amerika'ya gitmek isteyenler isteyen öğrenciler için gerekli evraklar:

- Öğrenci belgesi izin yazısı

- Muvafakatname; 18 yaşından küçük olan öğrenciler için

- Masrafları karşılayacak olan kişiye ait finansal ve mesleki belgeler.

Amerika'ya gidiş için her meslek grubuna göre belgelerde değişiklik göstermektedir. Bu sebeple Amerika'ya gidiş için en önemli konu Amerika'ya hangi amaçla gidildiğidir.