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BaÅŸta bazlama kebap olmak Ã¼zere birÃ§ok farklÄ± yemek Ankara mutfaÄŸÄ±nda Ã¶zel bir yere sahip. BazÄ± ilÃ§e ve kÃ¶ylerde aynÄ± yemekler farklÄ± biÃ§imlerde piÅŸirilip servis edilebiliyor.

Ankara'nÄ±n Neyi MeÅŸhur?Â

Â 1- Bazlama Kebap: TÃ¼rkiye'de en Ã§ok beÄŸenilen ve tÃ¼ketilen kebap tÃ¼rlerinin baÅŸÄ±nda gelir. AyrÄ±ca yabancÄ± turistlerin de bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶sterdiÄŸi bazlama kebap Ã§ok Ã¶zel yÃ¶ntemlerle piÅŸiriliyor. Domates ve biber gibi sebzelerle hazÄ±rlanan kavrulmuÅŸ ete ilave olarak Ã¶zel salÃ§a sosu da ilave edilir. DiÄŸer kebaplardan farklÄ± olarak yuvarlak sandviÃ§ ekmeklerinin arasÄ±nda servis edilir.Â

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Â 2- Yemlik CacÄ±ÄŸÄ±: Kuru fasulye, pilav ve kebap Ã§eÅŸitlerinin yanÄ±nda garnitÃ¼r olarak hazÄ±rlanan yemlik cacÄ±ÄŸÄ± Ankara'nÄ±n en meÅŸhur lezzetlerinden bir diÄŸeridir. DiÄŸer cacÄ±klardan farklÄ± olarak kuru nane ile hazÄ±rlanÄ±r ve keskin bir tadÄ± vardÄ±r. HazÄ±rlanmasÄ± son derece kolay olan yemlik cacÄ±ÄŸÄ± Ã¶zellikle esnaf lokantalarÄ±nda ve kÃ¶ylerde yaygÄ±ndÄ±r.Â

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Â 3- Entekke BÃ¶reÄŸi: Ankara'nÄ±n en meÅŸhur hamur iÅŸlerinden biri entekke bÃ¶reÄŸi adÄ±yla biliniyor. Genelde dana kÄ±yma ile hazÄ±rlanan bu bÃ¶rekler hem doyurucu hem de son derece lezzetlidir.Â

Â Â Ankara Yemekleri ve YÃ¶resel LezzetleriÂ

Â Â 1- BeypazarÄ± GÃ¼veci: AdÄ±ndan da anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± Ã¼zere BeypazarÄ± ilÃ§esine ait olan bu yÃ¶resel lezzet genelde dana eti ile hazÄ±rlanÄ±yor. Ancak bazÄ± ilÃ§elerde kuzu eti piÅŸirilip servis edildiÄŸi de oluyor. Ã–zel gÃ¼veÃ§ kaplarÄ±nda servis edilen bu gÃ¼vecin her iki Ã§eÅŸidi de Ã§ok beÄŸenilen Ankara yemekleri arasÄ±ndadÄ±r. Et dÄ±ÅŸÄ±nda ana malzemesi pirinÃ§lik pilavdÄ±r. TereyaÄŸÄ± ile hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in son derece hafif olan bu gÃ¼veÃ§ son yÄ±llarda yeniden meÅŸhur oldu.Â

Â Â 2- Åžibit TatlÄ±sÄ±: GÃ¼dÃ¼l Ankara ve KaÅŸÄ±k Atma gibi isimlerle de bilinen ÅŸibit tatlÄ±sÄ±, Ankara'nÄ±n en meÅŸhur ÅŸerbetli tatlÄ±larÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor. HazÄ±rlanÄ±ÅŸÄ± baklavaya benzese de ondan Ã§ok daha kolaydÄ±r. Åžeker, su ve tereyaÄŸÄ± ile hazÄ±rlanan ÅŸurubu tatlÄ±ya sonra eklenir. YapÄ±mÄ± Ã§ok pratik olduÄŸu iÃ§in Ankara ve Ã§evre illerde en sÄ±k yapÄ±lan tatlÄ±lardan biridir.Â

Â Â 3- Efelek SarmasÄ±: Evelik ve labada sarmasÄ± adÄ±yla da bilinen bu sarmalar labada yapraklarÄ±yla hazÄ±rlanÄ±yor. Ankara dÄ±ÅŸÄ±nda KÄ±rÅŸehir ve Yozgat gibi ÅŸehirlerde de meÅŸhur olan bu sarmalar Ankara'nÄ±n en beÄŸenilen yÃ¶resel lezzetleri arasÄ±nda yer alÄ±yor.Â