Antigua Ve Barbuda Hakkında Bilgiler; Bayrağının Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Antigua ve Barbuda bayrağı 27 Şubat 1967 yılında göndere çekilip kabul edilmiştir. Kımızı, beyaz, mavi siyah ve sarı renklerden meydana gelir. Sol ve sağ tarafta iki kırmızı üçgen, orta kısımda ters olan mavi ve beyaz renkli eşkenar üçgen bulunuyor. Bayrağın üst bölümünde yer alan siyah rengin ortasında ise güneş yer alıyor. Bayrak, Afrika halkını, güneşi, suyu ve kumu simgeler.

Antigua ve Barbuda Nerede?

Antigua ve Barbuda ülkesi, Küçük Antiller ismi verilmiş ada gurubunun içinde bulunan, bağımsız bir devlettir. Karayip Denizi'nin doğusunda bulunuyor. Etrafında herhangi bir kara toprak parçası bulunmuyor.

Antigua ve Barbuda'nın Nüfusu Kaçtır?

Nüfus bakımından dünyadaki en küçük ülkeler arasında yer alan Antigua ve Barbuda'nın worldometers.info adresine göre nüfusu 97.929 kişiden oluşuyor. Ülke dünya nüfusu sıralamasında ise 201. sırada bulunmaktadır. Antigua ve Barbuda'nın yıl boyu nüfus artış hızı ise %0.84 arasında oluşuyor.

Antigua ve Barbuda'nın Başkenti Neresi?

Antigua ve Barbuda gibi iki büyük ada ve diğer küçük adalardan oluşan ülke, 1967 yılından bu yana bağımsızdır. Başkenti ise Antigua adasında yer alan St. John's şehridir. Ülke nüfusunun çok büyük kısmı başkentte bulunur. Liberta, All Saints, Potters Village, Bolands ve Parham diğer önemli şehirlerinden birkaçıdır.

Antigua ve Barbuda'nın Resmi Dili Hangisi?

Antigua ve Barbuda'da resmi olarak kabul edilmiş dil İngilizce'dir. Ülkenin büyük bir kısmı ise Antigua ismi verilen yerel dili konuşmayı tercih eder. Antigua ve Barbuda ülkesinde en fazla konuşulan dillerden birisi de İspanyolca'dır.

Antigua ve Barbuda Para Birimi Nedir?

Antigua ve Barbuda'nın resmi para birimi, Doğu Karayip dolarıdır. Son dönemlerde yükselişte olan para birimi ekonomiyi doğrudan etkileyebiliyor. 1 Antugua ve Barbuda doları 2.267 Türk lirası ile aynıdır.

Antigua ve Barbuda ve Türkiye Arası Saat Farkı?

Antigua ve Barbuda ülkesi ile Türkiye Cumhuriyet konumu arasındaki saat farkı 7 saattir. Antigua ve Barbuda Türkiye'den 7 saat geridedir. Türkiye'de saat 12:00 olduğu zaman Antigua Barbuda ülkesinde 05:00'dır.

Antigua ve Barbuda Ekonomisi

Ekonomisinin büyük ölümü hizmet sektörüne bağlı olan Antigua ve Barbuda ülkesi, yüksek gelirli halkı olan devletler arasındadır. Enflasyonun düşük olduğu ülkede, ekonomik büyüme, yıllık %5 bandında artış gösteriyor. Nüfusunun 5 katı kadar turist alan ülkenin gelirlerinin bir bölümü turizmden geliyor. Emlak, bilişim gibi alanlar ülkede teşvik edilmeye başlanan sektörler içindedir.

Antigua ve Barbuda İklimi

Ekvator çizgisi ile yengeç dönencesi arasında yer alan Antigua ve Barbuda ülkesinde tropikal iklim tipi hakimdir. Yıllık yağışın 1000 mm'nin altına düşmediği ülkede en yağışlı aylar Mayıs ve Kasım arasıdır. Kuzeydoğu bölümünden serin rüzgarlar ise yaz mevsiminin sıcak geçmesini engeller. Bundan dolayı ülkede yaz aylarında en yüksek sıcaklık 32 dereceyi aşmaz.

Antigua ve Barbuda'ya Ne Zaman Gidilir?

Antigua ve Barbuda devletinde, kış ve yaz mevsimi arasındaki sıcaklık farkı en fazla 10 derecedir. Bundan dolayı, ülkeye hangi dönemde gidilirse gidilsin, tatil keyfi çıkarılabilir. Fakat yağmur faktörü unutulmamalıdır. Özellikle Kasım ile Mart arası dönemi, turizm için verimli olduğu yağışsız dönemdir.