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24.04.2020 - 18:11 |

Arjantin Nerede? Arjantin Hangi Kıtada, Dünyanın Hangi Bölgesinde Bulunuyor?

Özellikle festivalleri ve sıcak insanları ile meşhur olan Arjantin, aynı zamanda futbol üzerinden de ünlü bir ülkedir. Pek çok insan coğrafi konum açısından bu ülke hakkında bilgi alabilmek için internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. Peki, Arjantin nerede? Arjantin hangi kıtada, dünyanın hangi bölgesinde bulunuyor? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

Arjantin Nerede? Arjantin Hangi Kıtada, Dünyanın Hangi Bölgesinde Bulunuyor?

Arjantin dünyaca ünlü en ünlü futbolcuları ile meşhur olan bir ülkedir. Ülkede yaşayan kişilerin büyük bir çoğunluğu İspanyol ve İtalyan göçmenlerin torunu olarak öne çıkmaktadır. Bu sebepten dolayı kültür açısından da bu ülkeye benzerlik gösteren bir devlettir. Ekonomik açıdan ticari ve turizm noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

Arjantin Hangi Kıtada Bulunuyor?

Arjantin Amerika kıtasında yer alan bir ülkedir. Daha detaylı söylemek gerekirse Güney Amerika kıtasının güney kısmında yer alan bir ülke olarak öne çıkıyor. And dağları ve Atlas okyanusunda arasında yer alan bir ülkedir. Özellikle kıyı şeridi uzunluğu yaklaşık olarak 5 km’ye kadar uzanır. Güney Amerika kıtasında 2. büyük toprağa sahip olması ile beraber, dünya çapında 8. büyük yüzölçümüne sahip ülkedir.

Amerika kıtasında bulunan Arjantin iklim açısından da sıcak koşullara sahiptir. Bu sebepten dolayı yaz ayları için en çok tercih edilen ülkeler arasında yer alır. Sınır komşuları olarak ise Şili, Brezilya, Paraguay ve Bolivya ülkeleri gelmektedir. Kuzeyden güneye gittikçe daralan bir coğrafik yapıya sahip olan Arjantin, Güney Amerika kıtasının en önemli ülkeleri arasında yer almaktadır.

Eğer bu ülke ziyaret edilmek istenirse ya da farklı amaçlar doğrultusunda öğrenilmek isteniyorsa, bu ülkenin Amerika kıtasında olduğunu söylemek mümkün. Özellikle güney Amerika'nın en güney bölgesinde yer alır. Bu sebepten dolayı yüksek oranda deniz kıyısı bulunmaktadır ve yaz turizmi önemlidir.

 

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