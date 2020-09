Artos Dağı Van İlinde Nerededir, Nasıl Oluşmuştur? Yüksekliği Ve Diğer Özellikleri

Dünya üzerinde Artos Dağı değerli olmakta ve de bu dağa eşdeğer özellikler göstermekte olan tek dağ Yeni Zelanda’da yer almakta olduğu bilinmektedir.



Artos Dağı Nerededir?



Artos Dağı ya da diğer ismi ile Çadır Dağı, ülkemizde Van ilinin Gevaş ilçesi sınırlarının içerisinde yer almaktadır.



Artos Dağı’na Nasıl Gidilir?



Artos dağına ulaşmak günümüzde genel olarak özel araçlar kullanılmaktadır. Van ilinin Gevaş ilçesine özel araç ile giderken tabelaları takip edip Artos dağına ulaşmak mümkündür. İstanbul'dan araba ile yaklaşık olarak 18 saatte ulaşılabilmektedir. Ya da uçak yoluyla Van Ferit Melen adlı havaalanına gidebilir ve buradan Gevaş ilçesine ulaşabilirsiniz. Ayrıca Gevaş ilçesine gittikten sonra minibüs yardımı ile Artos Dağı'na ulaşmakta mümkün olmaktadır. Çünkü bu minibüsler de Artos dağının yakınlarından geçmektedir. Bu nedenle ulaşım iki türlü de yani hem özel araç ile hem de toplu taşıma minibüsleri ile kolay bir şekilde sağlanmaktadır.



Artos Dağı Yüksekliği



Yaklaşık olarak 3.550 metre yüksekliğinde sönmüş bir yanardağ olan Artos Dağı, Güneydoğu Torosların bir devamı niteliğinde olan dağa görünümünden dolayı da Çadır Dağı ismi da verilmektedir. Artos Dağı, ülkemizde Güneydoğu Torosların bir devamıdır.



Artos Dağı Özellikleri



Günümüzde hemen hemen pek çok insan tarafından Van iline gelen kişileri ziyaret etmek istedikleri Artos Dağı, yaklaşık olarak 200 türden kelebeklere ev sahipliği yapmaktadır. Her sene dünyanın dört köşesinden doğaseverlerin ya da botanikçilerin akınına uğramaktadır. Bu Artos Dağı, Doğa Sporları, volkanik ve de sıradağ özelliği ile fauna ve florası ile bilim adamları tarafından da çok değerli bulunmaktadır.



Zirvesi ve de tabanı arasındaki yaklaşık olarak 1800 metrelik bir irtifası ile de dağ kayakçılığı ya da dağcılık sporları için her daim son derece elverişli olduğu bilinmektedir. Hem trekking sporu açısından hem ekolojik turizm açısından da dünyanın önde gelmekte olan önemli dağları arasında yer almaktadır. Bu Artos Dağı, Akdamar Adası kısımlarının tam olarak karşısında bütün ihtişamı ile yükselmektedir. Doğaseverler ve de fotoğraf tutkunları da bu eşsiz manzaralara bayılmaktadır. Bu nedenden dolayı da her sene bu Artos Dağı’na binlerce yerli ya da yabancı turist gelip ziyaret etmektedir.