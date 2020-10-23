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23.10.2020 - 13:59 | | DHA

Artvin'de mercek bulutlarından görsel şölen

Artvin'de dış hatlarının keskinliği ve ilginç şekilleriyle dikkat çeken mercek bulutları, görsel şölen oluşturdu.

Artvin'de mercek bulutlarından görsel şölen

 

Artvin'de gökyüzünde ilginç bulut hareketleri ilgi odağı oldu. Mercek adı verilen birbirlerinden ayrı parçalar halinde olan, dış hatları keskin olarak belli olan bulutlar, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucu oluşan bulut hareketleri, gökyüzünde seyrine doyumsuz görsel şölen oluşturdu.

O anlar fotoğraf karelerine de yansıdı. 

 Artvinde mercek bulutlarından görsel şölen

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Koronavirüs ülkede yeniden yükselişe geçtiGelen bir son dakika haberine göre; İstanbul'da vaka sayısında korkutan bir artış söz konusu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul ile ilgili uyarılarda bulunurken, HES koronavirüs haritasına korona yoğunluğu ilçe ilçe böyle yansıdı. Öte yandan Bursa'da açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Akşama açıklamaya bırakmadan şimdiden söylemek istiyorum. Koronavirüs tüm ülkede yeniden yükselişe geçti" dedi.
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