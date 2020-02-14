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14.02.2020 - 10:40 |

Aşıklar çeşmesi Fontana di Trevi

Fontana di Trevi ya da "Aşıklar Çeşmesı" 14 Şubat Sevgililer Günü gibi özel günlerde daha da çok hatırlanan bir yer.. Nicolo Salvi tarafıdan 1732 yılında inşa edilen Fontana di Trevi, Poli Sarayı'nın bir bölümünü oluşturmaktadır.

Aşıklar çeşmesi Fontana di Trevi

Fontana di Trevi ya da diğer adıyla Aşıklar Çeşmesi, Roma denince akla ilk gelen yerlerden biri. Burası aynı zamanda dünyanın en çok turist çeken yerlerinden biri. Roma'nın en büyük barok çeşmesi olma özelliği taşıyan ve Trevi çeşmesi olarak Türkçeleştirilebilecek olan "Aşıklar Çeşmesı"nin tarihi yüzyıllar öncesine dayanıyor.

Bütün yolların kesiştiği kent: Roma

Nicolo Salvi tarafıdan 1732 yılında inşa edilen Fontana di Trevi (Aşıklar Çeşmesi), Poli Sarayı'nın bir cephesini süslemektedir. Trevi meydanında bulunan Fontana di Trevi, Roma'nın en turistik bölgelerinden birisidir. Aşıklar Çeşmesi önünde çiftler ya da tek başına gelen kişiler dileklerinin kabul olması için buraya bozuk para atar. Uzun yıllardır devam eden bu gelenek turistler kadar Roma'nın yerli halkı tarafından da sürdürülmektedir.

Aşıklar çeşmesi Fontana di Trevi

    14 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri...
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