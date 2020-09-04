Avustralya Hakkında Bilgiler; Avustralya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Avustralya Türkiye'ye göre konumu dünyanın diğer ucunda kalan Güney Yarım Küre ülkesidir. Kendine ait bir kıtası bulunan Avustralya oldukça geniş bir coğrafyaya sahiptir ve okyanus ortasında bulunur. Avustralya kıtanın çok büyük bir bölümünü kaplar. Bu yüzden de özellikle bizim ülkemizde en çok merak edilen coğrafyalardan bir tanesi olarak bilinir.

Avustralya Hakkında Bilgiler

Avustralya resmi adıyla Avustralya Milletler Topluluğu Güney Yarım Küre'de yer alan bir ada ülkesidir. Avustralya Okyanusya Kıtası üzerinde bulunur. Kıtanın büyük bir bölümünü kaplayan Avustralya Hint Okyanusu ve büyük okyanusu arasında yer alır. Avustralya'nın komşuları Endonezya, Doğu Timor, Solomon Adaları Yeni Kaledonya, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine'dir. Avustralya'nın başkenti Cambera en büyük şehri Sydney'dir. Avustralya'nın hiçbir ülke ile kara sınırı bulunmaz.

Dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip 6. Ülkesi olarak bilinir. Çevresi sahil şeridi ile çevrelenmiş bir ülkedir.

Avustralya'nın yerli halkına Aborjinler ismi verilir. Aborjinler'in 50000 yıllık tarihi olduğu bilinmektedir. Avustralya Avrupalıların coğrafi keşfinden sonra keşfedilmiş kıtalardan biridir. Bu sebeple Avustralya 19. Yüzyılın ortalarında keşfedilerek 5 yeni Kraliyet kolonisi olan bir bölgedir. Avustralya şehirleşme oranı oldukça yüksek olan yaklaşık 24 milyonluk nüfusa sahip bir kıta ülkesidir. Dünyanın en büyük 13. Ekonomisi olarak bilinir. İnsani gelişme endeksi sıralamasında Norveç'ten sonra ikinci sırada yer alan Avustralya yaşam standardı, eğitim, kişisel özgürlük, sağlık ve politik haklar gibi birçok durumda dünya genelinde en üst sıralarda yer alır. Avustralya birçok uluslararası kuruluşa da üyedir.

Avustralya Bayrağı Ve Anlamı

Avustralya bayrağı; Avustralya'nın federasyon statüsüne kavuştuktan sonra bir yarışma sonucunda seçilmiştir. Bayrağın sol üst kısmında Birleşik Krallık bayrağı bulunur. Bunun sebebi Avustralya'nın geçmişte İngiliz sömürgesi olmasıdır. Bayrağın şekli ve tasarımı şu anki şekli ile 1934 yılında tamamlanmıştır. 1954'te yasal olarak Avustralya bayrağı olarak tanınmıştır. Avustralya bayrağı mavi tabanlı üst köşesinde Birleşik Krallık bayrağı bulunan ve etrafında farklı büyüklüklerde yıldız bulunan bayraktır. Bu 5 adet yıldızın 4 tanesi 7 köşeli en küçük olan yıldız ise 5 köşelidir.

Avustralya 2020 Nüfusu

Hint Okyanusu ve Atlas Okyanusu arasında bulunan Avustralya dünya üzerindeki en gelişmiş ülkeler arasında yer alır. Standartlarının yüksek olması bölgenin göç almasına sebep olur. Birçok ülkeden Avustralya'ya göç yapılmaktadır. Dünya standartlarının en üst sıralarında yer alan Avustralya nüfusu da 2020 yılında 24. 140. 800 kişi olarak tahmin edilmektedir. En son 2011 yılında nüfus sayımı yapılan Avustralya'nın 2011 yılı nüfusu ise 21. 507. 717’dir.

Avustralya Başkenti

Avustralya'nın başkenti Cambera en büyük şehri ise Sydney'dir. Avustralya 6 eyalete ayrılmıştır. Bölgede yaşam daha çok doğu kıyılarda toplanmıştır. İç kısımlar çöl iklimine sahip olduğu için iç kısımlarda yerleşim çok azdır. Bu sebeple yerleşim genel olarak kıyı bölgelerinde yoğunlaşır.

Avustralya Para Birimi

Avustralya'nın para birimi Avustralya dolarıdır. Türk lirasına göre Avustralya doları daha değerli olan bir para birimidir. 1 Avustralya doları 4.86 Türk lirasına karşılık gelmektedir.

Avustralya Saat Farkı

Avustralya ülkemize göre çok farklı bir enlemde yer alır. Bu da farklı enlemlerde bulunmanın gerekliliği olarak saat farkını ortaya çıkarır. Türkiye'de ulusal saat 12.00 iken Avustralya Canbera’da saat 19.00 olmaktadır.