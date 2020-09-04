Avusturya Hakkında Bilgiler; Avusturya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Tasarımı 13. yüzyılda yapılmış olan Avusturya Bayrağı, dünya tarihindeki en eski bayraklardan biridir. II. Frederich tarafından tasarlanan bayrak kırmızı ve beyaz renklerinden oluşur. Ülkenin 1945 yılından itibaren kullandığı resmi bir arma da mevcuttur. Almanya'nın II. Dünya savaşını kaybetmesinin ardından Avusturya bağımsız bir ülke olmuştur. Armanın üstündeki kartal figürü özgürlüğü temsil eder. Armada yer alan diğer gifigürler ise orak, çekiç, zincir ve taçtır. 83.879 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip Avusturya toplam 9 eyaletten oluşur. Bu eyaletlerin adı sırasıyla, Viyana, Vorarlberg, Yukarı Avusturya, Tirol, Steiermark, Salzburg Aşağı Avusturya, Bugenland ve Karintiya'dır. Eyaletlerin sektörel dağılımında hizmet ve endüstri ilk sırada yer alır. Doğal güzellikleriyle ünlü ülkede nükleer enerji santrali bulunmamaktadır.

Avusturya Nerededir?

Orta Avrupa'da yer alan Avusturya merkezi bir konumdadır. Toplam 8 ülke ile kara sınırı bulunmaktadır. Güneyinde İtalya ve Slovenya, kuzeyinde ise Almanya ve Çek Cumhuriyeti yer alır. Komşu olduğu diğer ülkeler ise İsviçre, Slovakya, Liechtenstein ve Macaristan'dır. Avusturya'nın güçlü ülkelerle komşu olması, ihracatının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Avusturya Nüfusu Ne Kadar? (2020)

Resmi olmayan rakamlara göre Avusturya'nın güncel nüfusu 9.006.398'dir. Avusturya, nüfus artış oranı en düşük Avrupa ülkelerinin başında gelmektedir. Nüfusun en yoğun olduğu bölge ise ülkenin batısıdır. Son verilere göre Orta Avrupa ülkesinin yaş ortalaması 42,8'dir. Refah seviyesi yüksek olan ülkede erkeklerin ortalama yaşam süresi 79, kadınların ise 84'tür.

Avusturya'nın Başkenti Neresidir?

Avusturya'nın başkenti Viyana'dır. 2 milyona yakın nüfusuyla ülkenin en kalabalık kenti olan Viyana'nın yüz ölçümü ise 414,89 kilometrekaredir. Viyana toplam 23 bölgeden oluşur. İlk 5 bölgesinin adı şu şekildedir: Innere Stadt, Leopoldstadt, Lanstrabe, Wieden ve Margereten. Aynı zamanda bir eyaletin adı olan Viyana, tarih ve kültür turizminin en yoğun yaşandığı şehirdir. En önemli yapıları arasında, Balbedere Sarayı, Sankt Marx Mezarlığı, Schönbrunn Sarayı, Aziz Stephen Katedrali ve Stadtpark Şehir Parkıdır. Viyana'nın iki kardeş şehri bulunuyor. Bunlardan biri İstanbul, diğeri ise İran'a bağlı Tebriz'dir.

Salzburg, Avusturya'nın en büyük dördüncü şehridir. Sokak tünelleriyle ünlü kentte, farklı dönemlerde inşa edilmiş beş tarihi saray yer alır. Bu sarayların isimleri sırasıyla, Aigen, Mirabell, Leopoldskoron, Arenberg ve Francis Sarayı'dır. Stelermark eyaletinin başkenti olan Graz, 127,6 kilometrekarelik bir alana sahiptir. Şehirde altı farklı üniversite bulunmasından dolayı öğrenci nüfusu oldukça fazladır. En önemli üniversiteleri arasında Graz Teknik Üniversitesi ve Graz Müzik Sahne Sanatları Üniversitesidir. Şehirde 50'000'e yakın öğrenci eğitim görmektedir. Kitzbühel, Bad Vöslau ve Gmunden.

Avusturya'nın diğer eyaletlerindeki en büyük şehirler şunlardır: Linz, İnnsbruck, Sankt Pölten, Bregenz, Melk, Wiener Neulstadt,

Avusturya'nın Para Birimi Nedir?

Avusturya 2002 yılının başında Euro'ya geçmiştir. Bu tarihten önce ise tedavülde olan para birimi Avusturya Şilini'ydi.

Avusturya'da Konuşulan Diller

Ülkenin resmi dili Almancadır. Ülkenin %90'ından fazlası Bavyera Almancası konuşur. Avusturya'da toplam 175.000 Türk yaşamaktadır. Bu nedenle en yaygın konuşulan azınlık dillerinin başında Türkçe gelir. Ülkede konuşulan diğer diller ise İngilizce, Slovence ve Hırvatçadır.

Avusturya ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Avusturya ile Türkiye arasında 1 saatlik fark bulunmaktadır. Avusturya'da saat 10.00 iken Türkiye'de saat 11.00'dir.