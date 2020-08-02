Ayder YaylasÄ± tÄ±klÄ±m tÄ±klÄ±m

Ã‡amlÄ±hemÅŸin ilÃ§esinin Ayder YaylasÄ±, Kurban BayramÄ±'nda doÄŸa tatili isteyenlerin tercihi oldu.Â BayramÄ±n ilkÂ gÃ¼nÃ¼nden yaylaya gelen, otel ve pansiyonlara yerleÅŸen tatilciler, doÄŸal gÃ¼zelliÄŸi ile ilgi Ã§eken yaylada doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ yaptÄ±, aktivitelere katÄ±ldÄ±, yÃ¶resel lezzetlerin tadÄ±na baktÄ±. KoronavirÃ¼s nedeniyle bu yÄ±l kÃ¶rfez Ã¼lkelerinden ziyaretÃ§ilerin gelemediÄŸi yayla, yerli turistlere kaldÄ±. YaÄŸmurlu ve sisli havaya aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeyenler,Â yaylanÄ±n temiz havasÄ±nÄ± soludu.Â Â

Ayder YaylasÄ±'nda iÅŸletmeci Tolga SarÄ±, pandemi dolayÄ±sÄ±yla kÃ¶rfez Ã¼lkelerinden turistlerin bÃ¶lgeye gelmedikleri belirterek, "Bu yÄ±l yaz turizm sezonu geÃ§en yÄ±la gÃ¶re dÃ¼ÅŸÃ¼k yoÄŸunlukta seyretti. Bu sene sezonu erken kapatabiliriz. Sezondan pek beklentimiz kalmadÄ±. Bu sÃ¼re iÃ§eresinde yaylamÄ±zÄ±n altyapÄ±sÄ± ve yollarÄ± yapÄ±ldÄ± Ã§ok gÃ¼zel oldu. BÃ¼yÃ¼k sorunumuz olan otoparkÄ±mÄ±zÄ±n da gelecek seneye aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz dedi.

Memleketlerinde termometrelerin 40 dereceleri geÃ§tiÄŸini dile getiren Necat GÃ¼nden, "Mardin'den geldik.Â Ayder Ã§ok gÃ¼zel. Memleketimde hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 40 derecelerin Ã¼zerinde seyrederken burada biz yaÄŸmurluklarla yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapÄ±yoruz. Serin havanÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±yoruz" diye konuÅŸtu.