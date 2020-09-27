Aygır Gölü Bitlis İlinde Nerede? Gölün Özellikleri, Oluşumu Ve Tarihçesi

Aygır gölü Van gölüne oldukça yakın bir konumda bulunmaktadır. Bitlis'e gelen ziyaretçilerin ilk uğradığı yerler arasında bulunmaktadır. Aygır gölü çevresinde kamp yapma olanakları da bulunmaktadır.



Aygır Gölü Nerede?



Aygır Gölü Bitlis'te yer alır. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yer alan bir göldür.



Aygır Gölüne Nasıl Gidilir?



Aygır gölüne ulaşmak için Bitlis şehir merkezine gelmek toplu taşıma ile ulaşım açısından önemlidir. Bitlis merkeze geldikten sonra Adilcevaz ilçesine giden otobüsleri tercih ederek direkt olarak buraya ulaşım sağlayabilirsiniz. Adilcevaz ilçesine geldikten sonra taksi veya yürüme mesafesi ile birlikte Aygır gölüne ulaşabilirsiniz. Aygır gölü Van gölüne de oldukça yakın bir konumdadır. Bundan dolayı bu göle gelenler Aygır gölünü de ziyaret etmektedirler. Aygır gölüne özel araç ile de ulaşım sağlamak kolaydır.



Bitlis Van oto yolunu kullanarak Adilcevaz ilçesine varın. Ardından buradan trafik tabelaları ile birlikte ya da navigasyon açarak Aygır gölüne ulaşabilirsiniz.



Aygır Gölü Giriş Ücreti



Aygır gölüne giriş ücreti en merak edilen detaylardan birisidir. Aygır gölü için giriş ücreti bulunmamaktadır. Göl çevresinde eğer kamp yapacaksanız kamp için çadır kiralayabilirsiniz. Göl çevresinde yer alan tuvaletleri de ücret karşılığında kullanabilirsiniz.



Aygır Gölü Özellikleri



- Aygır gölünün derinliği 68 metredir.

- Gölün genişliği 3.7 kilometredir.

- Tektonik oluşumlarla oluşmuş bir göldür.

- Aygır gölünün suyu tatlı sudur.

- Alabalık türü en çok yetişen balık türlerindendir.



Aygır Gölü Hakkında Bilgi



Aygır gölü Türkiye'nin yaban hayatı geliştirme sahası olarak bilinen bir bölgedir. Göl çevresinde kamp yapma olanakları bulunmaktadır. Süphan dağına oldukça yakın bir konumda bulunur. Aygır gölü çevresinde volkanik kayaçlar da yer almaktadır.