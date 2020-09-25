Azak Kalesi Nerede, Hangi Ülkede? Tarihi Kalenin Özellikleri Ve Hikayesi

Azak kalesi Karadeniz bölgesi için kilit merkezi olan bir kale olup eski dönemlerden günümüze kalan çok pek önemli kalıntıları bulunmaktadır.

Azak Kalesi Nerededir?

Günümüzde Azak kalesinin kalıntıları Rusya'nın Rostov Oblastı'na ait olan Azak şehrinin limanın güney kesiminde ve de şehir merkezi Petrovskaya Meydanı'nın kuzeybatı kesiminde bulunmaktadır.

Azak Kalesi Hangi Ülkededir?

Azak Kalesi günümüzde Rusya ülkesinde bulunmaktadır.

Azak Kalesi Tarihi Nedir?

Azaklar, XIII. yüzyıldan beri Karadeniz ticaretinin önemli bir kenti haline gelmiştir. Sonrasında Altınordu egemenliği altına giren kale 1395'te Timur'lar tarafından yıkılmıştır. Cenevizliler tarafından tekrar inşa edilmiştir. Azak Kalesi tarihte II. Mehmet döneminde 1475'li yıllarda Gedik Ahmet Paşa'nın komutasında olan Kırım seferi sırasında da ele alınmış ve burada Ceneviz kolonilerine bir son verilmiştir. 1637 yılında Kırım'da baş göstermiş karışıklıklardan faydalanmakta olan Don Kazakları, Rusya Çarlığı yardımı ile kaleyi ele geçirmişlerdir. Fakat 1640 ile 1648 yıllarındaki Osmanlı Padişahı İbrahim'in Rusya Çarlığına verdiği emirlere savaşla karşılık veremeyecek durumda bulunan Rusya Çarlığı 1642 yılında bu kaleyi teslim etmiştir.

İkinci Viyana Kuşatmasında takip edilen savaşlar sırasında da Osmanlı Devleti'nin pek çok cephede savaş halinde olmasından çok faydalanmak isteyen Rus Çarı (I. Petro) 1695 yılında aniden yapılan bir baskın ile bu Azak kalesini almak istediyse bile 15.100 deniz, 60.000 kara askeri ve 300 toptan mürettep olan Rusya Çarlık orduları, Azak Sancakbeyinin ve de takviyeye gelen Ali Paşa'nın emri altında olan Osmanlı ordusu karşısında kayıplar vererek 96 günlük bir kuşatma sonrası geri çekilmiştir. 1676-1681 yılları arasında Osmanlı-Rus savaşını kazanmış olan Rusya Çarlığı da 13 Haziran 1700 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması sayesinde kaleyi almış ve Osmanlı-Rus Savaşı sonrası imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması'nın yirminci maddesinde buranın sonsuza kadar Rusya'da olacağı belirtilmiştir.

Azak Kalesinin Özellikleri

Rusya için çok büyük bir önemi olan Azak Kalesi coğrafi bakımdan da çok değerlidir. Karadeniz'in bir kilit noktası olmaktadır. Bu Kalesi, Azak Denizi'ndeki Don Nehri'nin Karadeniz'e aktığı noktada kurulmuş olan 17. yüzyılda ve 18. yüzyılda Osmanlı Devleti ve de Rusya Çarlığı arasında pek çok mücadeleye sahne olan bir kaledir. Azak şehri de yanındaki Rostov-na-Donu ilinin ve limanının gelişmesi ile geçmişteki eski önemini yitirmiştir.