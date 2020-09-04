Azerbaycan Hakkında Bilgiler; Azerbaycan Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

1918 yılında bağımsızlık ilan eden Azerbaycan, 1920 ile 1991 yılları arasında işgalle Sovyet Rusya'ya bağlı kalır. Sovyetlerin 1991 yılında dağılmasıyla birlikte, Azerbaycan tekrardan bağımsızlığını ilan eder ve gelişmesini sürdürür.

Azerbaycan Nerededir?

59 eyalet ve 75 şehre sahip olan Azerbaycan, Batı Asya ve Doğu Avrupa'nın birleştiği noktanın üzerindedir. Batı kısmında Ermenistan, kuzeybatısında Gürcistan, güneyinde İran, kuzeyinde Rusya bulunur. Azerbaycan'ın doğru kısmında ise Hazar Denizi yer alır. Azerbaycan'ın Türkiye ile 17 kilometre alanlık sınırı bulunur. Dünya yüz ölçümü sıralamasında 114.'dür.

Azerbaycan Nüfusu Ne Kadar?

Azerbaycan ülkesinin 2020 yılında wolrdometers.info adresine göre nüfusu 10.139.177'dir. Nüfus bakımından dünyada, 90. sırada yer alır. Nüfus artış hızının dünya ortalamasına yakın olduğu söylenebilir.

Azerbaycan nüfusunun %52'lik kesimi şehirlerde yaşarken, kalanı kırsal alanlarda yaşamlarını sürdürür. Erkek ve kadın nüfusu birbiriyle neredeyse eşittir. Yapılan ölçümlere göre nüfusun %49.9'u erkek, %50.1'i kadınlardan oluşur.

Azerbaycan'ın Başkenti Neresidir?

Azerbaycan, Rayon ismi verilen 59 eyalete, 75 şehre ve 9 ayrı ekonomik bölgeye ayrılmıştır. Bu şehirlerin 11'i büyük şehir statüsündedir. Başkenti Bakü'dür. Başkentten sonra en büyük şehirler, Mingeçevir, Sumqayıt ve Gence'dir. Nahçıvan ise Azerbaycan ülkesine bağlı olan özerk bölge statüsündedir. 2.250.789 milyon nüfuslu Bakü, Azerbaycan'ın gelişimine doğrudan katkı sağlamaktadır.

Azerbaycan'ın Para Birimi Nedir?

Azerbaycan'ın resmi olarak kullandığı para birimi Azerbaycan Manatı'dır. Manat, dünyanın en istikrarlı ve sabit para birimleri arasında yer alır. Değeri uzun yıllardan bu yana sabittir ve sürekli yükseliş içerisindedir. AZN olarak borsalarda görülür.

1 Azerbaycan Manatı, 4 Türk Lirasına eşittir. Azerbaycan'ın para birimi kimi zamanlarda, Dolar ve Euro gibi para birimlerinden daha değerli duruma gelir. 2004 yılında ekonomik değişimle, Azerbaycan ekonomisi gelişme göstermiştir. Manat, Azerbaycan Merkez Bankası tarafından basılıp dağıtılır.

Azerbaycan'ın Resmi Dili Nedir?

Azerbaycan'da birçok dil konuşulur. Ülkede en çok bilinen ve konuşulan dil Azeri Türkçesidir. Nüfusun %94'ü bu dili bildiğinden, ana dil olarak kullanıldığı söylenebilir. Türkiye Türkçesi ile benzer yanları bulunur. Azeri Türkçesi dışında, ülkede en fazla kullanılan dil Rusçadır. Yabancı dil olarak İngilizce konuşulur. Nüfusun büyük bölümü, İngilizce dilini konuşabiliyor. Azerbaycan, İngilizce dil eğitimini en iyi veren ülkeler arasında yer alır.

Azerbaycan ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saattir. Azerbaycan Türkiye'den 1 saat ileridedir. Türkiye'de saatler 20.00 olduğunda, Azerbaycan'da saatler 21.00'ı gösterir.

Azerbaycan Ekonomisi

1991 yılında bağımsızlık ilan eden Azerbaycan'ın ekonomisi o dönemlerde buhranlı geçmiştir. 2004 yılındaki ekonomik değişimler, para biriminin sağlam temellere dayandırılması, ekonominin gelişimini sağlamıştır.

Azerbaycan ülkesinin, demir, petrol ve doğal gazı kaynaklar, ekonomisinin yapı taşları arasında bulunur. Hafif sanayi, giyim ve yiyecek sektörü Azerbaycan ekonomisi için önemlidir. Dünyanın gelişmekte olan ülkeleri arasında yer alan Azerbaycan, sermaye artımıyla söz sahibi olmaya başlamıştır.

Azerbaycan Sosyal Hayatı

Azerbaycan sosyal hayatı, Türkiye'dekinden biraz daha farklıdır. Halk, özellikle müzikle ilgilidir. Hemen her Azeri vatandaşı, müzik enstrümanlarıyla ilgilenir. Edebiyat, resim sanatları oldukça gelişmiştir. Kitap okuma oranları, dünya standartlarının üzerindedir.

Kültür seviyesi oldukça gelişmiştir. Kütüphane sayısı ve kütüphanede kitap okuyan insan sayıları yüksektir. Sinema, opera ve tiyatro ülkede her kesimden izleyiciye sahiptir. Halk genel anlamda dizi izlemeyi sevmemektedir.