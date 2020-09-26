Badara Yaylası Rize İlinde Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Rakım Bilgileri Ve Özellikleri

Badara Yaylası her sene doğasever turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Burada doğa ile iç içe zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca yaylanın havası oldukça temizdir.



Badara Yaylası Nerededir?



Badara yaylası Karadeniz Bölgesinin Rize ilinin Çamlıhemşin ilçesinde bulunmaktadır. Bu yayla Kaçkar Dağlarının eteğinde bulunur. Küçük evleri ve doğal güzellikleri ile masaldan çıkmış gibi bir güzelliği vardır.



Badara Yaylasına Nasıl Gidilir?



Badara Yaylası Trabzon'da bulunan havalimanına yaklaşık olarak 249 km uzaklıktadır. Rize merkeze ise yaklaşık 109 km uzaklıkta bulunur. Çamlıhemşin ilçesine ise yaklaşık 42 km uzaklıktadır. Eğer Trabzon tarafından geliyorsanız Çamlıhemşin yönüne doğru ilerlemeniz gerekir. Buradan Zilkale yönüne devam ederek Gito Badara Yaylaları sapağına girmeniz gerekir.



Badara Yaylasına giden herhangi bir toplu taşıma aracı yoktur. Bu sebeple de buraya yalnızca özel aracınız ile ya da araç kiralayarak gidebilirsiniz.



Badara Yaylası Rakım Bilgileri



Badara Yaylası rakımı yaklaşık 1850 metredir. Yaylaya çıktığınız zaman sanki bulutlara dokunabilirmişsiniz gibi bir his uyanmaktadır. Burası oldukça yüksek olması sebebi ile oksijen çok fazladır. O yüzden bazı bünyeleri etkileyebilmektedir. Yaylaya çıktığınız zaman nefes alırken güçlük çekerseniz mutlaka sağlık birimlerine zaman kaybetmeden haber vermelisiniz.



Badara Yaylası Özellikleri



Badara Yaylasında oldukça küçük bir göl vardır. Ancak bu göl yüzebileceğiniz genişlikte ya da derinlikte değildir. Fakat göle vuran gökyüzü yansımasını izleyerek ruhunuzun huzurla dolmasını sağlayabilirsiniz. Bu küçük göl doğal bir şekilde oluşmuş bir göl değildir. Yağmurdan sonra oluşan su birikintileri için yerli halk küçük bir çukur açmış ve sonucunda bu minik göl oluşmuştur.



Yayla ismini Rize2nin Hemşin ilçesine bağlı olan Bahar Mahallesinin eski ismi olan Badara Köyünden almıştır. Badara yaylası ilk başlarda köylüler tarafından çok uzun süre mezra olarak kullanıldı. Daha sonra ise köylüler çeşitli sebeplerden ötürü buraya gidemedikleri için mezra unutulmaya başlamıştır. Kalan 4-5 hane ise artık burayı yayla olarak kullanmaktadır.



1990 yılında köye yol gelmiştir. 2000 yılında ise su gelmiştir. Bu gelişmelerden sonra insanlar yaylayı tekrar kullanmaya başlamışlardır. Günümüzde ise yaylada 10-15 adet ev bulunmaktadır. Badara Yaylası ülkemizin saklı kalmış güzelliklerinden bir tanesidir. Doğada güzel vakit geçirmek, huzurla dolmak ve bulutlar ile komşu olmak istiyorsanız mutlaka Badara yaylasını görmeniz gerekir.