31.03.2020 - 12:46 |
Baharın müjdecisi çiçekler Ovacık'ta açtı
Bahar, tüm güzelliğini doğaya yansıtmaya devam ediyor. Tunceli'de bulunan Munzur Dağı eteklerinde açan çiçekler doğayla harika bir görüntü ortaya çıkardı.
İlçeye inen dağ keçilerini görüntüledi, sözleri gülümsettiERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde, koronavirüs nedeniyle vatandaşların evlerinde kalmasının ardından dağ keçileri ilçe yakınlarına kadar indi. Rehber ve fotoğrafçı Şevket Gültekin ilçeye inen dağ keçilerini görüntüledi. Gültekin'in dağ keçilerine seslenmesi gülümsetti.