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31.03.2020 - 12:46 |

Baharın müjdecisi çiçekler Ovacık'ta açtı

Bahar, tüm güzelliğini doğaya yansıtmaya devam ediyor. Tunceli'de bulunan Munzur Dağı eteklerinde açan çiçekler doğayla harika bir görüntü ortaya çıkardı.

Baharın müjdecisi çiçekler Ovacık'ta açtı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle açmaya başlayan kardelen ve kar çiçekleri doğaya renk kattı. Munzur Dağları'nın karlı görüntüsüyle bütünleşen çiçekler, güzel manzaralar oluşturdu.

Dağlardaki kar henüz erimemişken bir yandan da açan çiçekler bölgede görsel bir şölen ortaya çıkardı.

Baharın müjdecisi çiçekler Ovacıkta açtı

İlçeye inen dağ keçilerini görüntüledi, sözleri gülümsettiERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde, koronavirüs nedeniyle vatandaşların evlerinde kalmasının ardından dağ keçileri ilçe yakınlarına kadar indi. Rehber ve fotoğrafçı Şevket Gültekin ilçeye inen dağ keçilerini görüntüledi. Gültekin'in dağ keçilerine seslenmesi gülümsetti.
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