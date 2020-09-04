Barbados Hakkında Bilgiler; Barbados Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Barbados adası bayrağının şekli, dik bir şekilde üç eşit parçaya ayrılmış olan dikdörtgen şeklinde tasarlanmış siyah bir kırık çatal zıpkın şeklinden oluşmaktadır. Sağdaki şeritler ve soldaki şeritler lacivert renkte olup orta kısım dikdörtgeni ise altın rengindedir. Barbados bayrağının anlamına bakılacak olursa sağ şeritteki lacivert renkli dikdörtgen gökyüzünü, sol şeritteki lacivert renk ise okyanusu temsil etmektedir. Bayrağın ortasında bulunan altın renk olan şerit ise ülkelerini temsil etmektedir. Altın renk üzerinde ortada bulunan kırık çatal gibi zıpkının anlamı ise İngiliz Sömürgeciliğinden ayrıldıklarını ve bağımsız olduklarını ifade etmektedir. Sizler için Barbados hakkında detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.

Barbados Nerededir?

Bir ada ülkesi olan Barbados, genel olarak 13° Kuzey ile 59° Batı da bulunmaktadır. Güney Karayipler bölgesi kısmında uzanan bu ülke Karayip Antil Adaları’nın bir parçası olmaktadır. Konumu gereği Güney Amerika kıtasına komşu olup bitişiktir. Ayrıca Barbados, Venezuela'nın yaklaşık olarak 434 kilometre yani 270 mil kuzey doğusunda bulunmaktadır. Barbados adası incelendiğinde toplam karasal alanı ortalama olarak 430 kilometre kare kadardır, yani 166 mil kare olarak bilinmektedir.

Barbados Nüfusu Ne Kadardır?

Barbados’un nüfusuna bakılacak olur ise 2020 yılındaki son verilere göre ortalama 287,375 olarak belirlenmiştir.

Barbados Başkenti Neresidir?

Bir ada ülkesi olan Barbados adasının başkenti, Bridgetown’ dur. Bridgetown ülkedeki en büyük şehir olarak yer almaktadır.

Barbados Para Birimi Nedir?

Barbados adasının para birimi tüm ülke genelinde Barbados doları $ (BBD)‘dır.

Barbados Resmi Dili Nedir?

Barbados’un resmi dili İngilizce olarak bilinmektedir. Ayrıca Barbados’a tanınmış olan bölgesel dil de kullanılmaktadır. Bu bölgesel dil, Bajan’dır.

Barbados İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Barbados adası ile Türkiye arasındaki saat farkı ortalama olarak 7 saattir. Yani Türkiye konumu Barbados adası konumundan yaklaşık 7 saat ileridir. Örnek olarak Barbados adasında saat 02:00 iken Türkiye’de saat 09:00’ dur.

Barbados Şehirleri Neler?

Barbados adası toplamda 11 bölgeye ayrılmaktadır ve bu yerlerin adı aşağıdaki gibidir.

Christ Church, Saint George, Saint Andrew, Saint John, Saint James, Saint Joseph, Saint Michael, Saint Lucy, Saint Peter, Saint Thomas ve Saint Philip bu şehirlerdendir.

Barbados İklimi Nasıldır?

Barbados adasında genellikle her mevsim güneş görülmekte olup yaz ayları oldukça sıcaktır bu nedenle Barbados adasında insanlar genel olarak denize girerek tatil yaparlar. Sıcak havalar nedeni ve deniz imkanı nedeni ile pek çok insan burada tatil yaparlar. Barbados adasında kış ayları ise serin geçmekte olup nadiren de olsa kar görülebilmektedir. ilkbahar ve sonbaharda hava ılık olmakta ve yağmur görülebilmektedir. Barbados adasının atmosferi ve iklimi Atlas Okyanusu’ndan sürekli olarak esen alize rüzgarları devamlılığı ile sıcaklığın ılıman olarak tespit edildiği tropikal bir iklimdir. Yani Barbados adasında yaşamak her mevsim için oldukça rahattır.

Barbados Ekonomisi Nasıldır?

Barbados adasında ekonomiye bakacak olursak Gayri Safi Yurt içi Hasılası kişi başına düşmekte olan para açısından bu ada dünyanın elli birinci en zengin ülkesidir. Bu Barbados adasında gelişmiş olan ve iyi durumda olan bir karma ekonomi bulunmaktadır. Ayrıca Barbados adasında ekonomi ve yaşam koşullarına bakılacak olursa orta derecede yüksek standarda sahip olan bir yaşam bulunmaktadır.