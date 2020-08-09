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09.08.2020 - 12:34 |

Batı Karadeniz'in tabiat güzelliklerine büyük ilgi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi, 2 bin 550 dekarlık tabiat anıtı, yaylaları ve doğal güzelliğiyle pandemi döneminde doğa tutkunlarının akınına uğradı. Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, "Pandemi nedeniyle beldemize çok ilgi var. İnsanlar deniz kenarına gitmektense yaylara çıkıyor, tabiatla buluşmak istiyorlar" dedi.

Batı Karadeniz'in tabiat güzelliklerine büyük ilgi

Zonguldak'a 84 kilometre, Alaplı ilçesine ise 25 kilometre uzaklıktaki Gümeli beldesi, yaylaları, doğası ve ormanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Türkiye'nin 105'inci Tabiat Anıtı olarak tescillenen Gümeli Ormanları, çeşitli sporlara elverişli yamaçları, zengin bitki ve hayvan çeşitliliğinin yanı sıra her mevsim büründüğü farklı güzellikleriyle ziyaretçileri etkiliyor. 1637 metre rakımlı Bacaklı Yaylası ve dağın eteğindeki Bölüklü Yaylası yaz ve kış mevsimlerinde yoğun ilgi görüyor.

Batı Karadenizin tabiat güzelliklerine büyük ilgi

 Bölgede, 2016 yılında keşfedilen boyu 25,5 metre ve çevresi 7 metre 70 santimetre olan dünyanın en yaşlı porsuk ağacı bulunuyor. Aynı zamanda Türkiye'nin en yaşlı ağacı unvanını elinde bulunduran 'Gümeli Porsuğu' adı verilen ağacın bulunduğu alanda 1991 ve 1168 yaşlarındaki iki porsuk ağacı ile yaşları 300- 500 arasında değişen çok sayıda porsuk ağacı da turistlerin ilgisini çekiyor.

Batı Karadenizin tabiat güzelliklerine büyük ilgi

 

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