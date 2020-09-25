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Â DÃ¼nya Ã¼zerinde yÃ¼zlerce sayÄ±da olan kaleler arasÄ±nda TÃ¼rkiye'de bulunan Bayburt Kalesi de yer almaktadÄ±r.

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Â Bayburt Kalesi Nerededir?

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Â Bayburt kalesi gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Ã§oÄŸunluÄŸu yerli olmak Ã¼zere pek Ã§ok turist tarafÄ±ndan ziyaret edilmektedir. Bayburt kalesi, adÄ± Ã¼stÃ¼nde Bayburt ilinde bulunur. Zigana ve de kop daÄŸlarÄ± aÅŸÄ±larak ulaÅŸÄ±lan bu Bayburt kalesi, aynÄ± zamanda Karadeniz BÃ¶lgesiâ€™ni Basra kÃ¶rfezine baÄŸlamakta olan ticaret yolunun Ã¼zerinde bulunmaktadÄ±r.

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Â Bayburt Kalesi Ã–zellikleri Nelerdir?

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Â Ãœlkemizde TÃ¼rkiye'nin en gÃ¼zel ÅŸehirlerinden biri olarak yer alan Bayburt ÅŸehrindeki bu Bayburt kalesi oldukÃ§a Ã¶zel ve tarihi deÄŸeri yÃ¼ksek olan bir kaledir. Bu kale ihtiÅŸamÄ± ve gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± ile de pek Ã§ok deÄŸer gÃ¶rmektedir. Bayburt kalesine genel olarak karayolu ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlanmaktadÄ±r. AyrÄ±ca buna ek olarak Ã§ok zengin bir tarihe sahiptir.

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Â Bayburt Kalesiâ€™nin gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze gelene kadar pek Ã§ok defa onarÄ±m gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olup duvarlarÄ±nda da gÃ¶rÃ¼len farklÄ± inÅŸaat ve de tarihi kaynaklardan anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. Bayburt Kalesinin Ã§evresi yaklaÅŸÄ±k olarak 2 kilometreden uzun ve de surlarÄ±nÄ±n yÃ¼ksekliÄŸi 30 metre civarÄ±nda bulunmaktadÄ±r. AyrÄ±ca 2017 yÄ±lÄ±nda bu kalede bazÄ± arkeolojik Ã§alÄ±ÅŸmalar ve de restorasyon baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

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Â Bayburt Kalesi TarihÃ§esi Nedir?

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Â Bayburt kalesinin gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde ilk olarak ne zaman, kim tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tam olarak net bir ÅŸekilde bilinmemektedir. Bu Bayburt Kalesi Ã§ok Ã§eÅŸitli zamanlarda onarÄ±ma girmiÅŸtir. Bizans Ä°mparatoru olan I. Justinianus adlÄ± kiÅŸinin zamanÄ±nda onarÄ±m yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. TÃ¼rklerin Anadolu'da ilk olarak ele geÃ§irdikleri yerlerden biri olan Bayburt ili ve Bayburt Kalesi Saltuklular, SelÃ§uklular ve de DaniÅŸmendliler zamanlarÄ±nda tahkim edilmiÅŸtir. Buna ek olarak II. KÄ±lÄ±Ã§arslan'Ä±n Erzurum idareciliÄŸi yapmakta olan oÄŸlu TuÄŸrul Åžah dÃ¶neminde bu Bayburt kalesi Trabzon Ä°mparatorluÄŸu'ndan gelebilecek olan herhangi tehditlere karÅŸÄ± da en geniÅŸ kapsamlÄ± ve de en esaslÄ± onarÄ±mÄ±nÄ± geÃ§irmiÅŸtir. AyrÄ±ca 1514 yÄ±lÄ±nda, Bayburt KuÅŸatmasÄ± sayesinde OsmanlÄ± Devletiâ€™nin eline geÃ§tikten sonra bu Ã¶nemli kale, I. SÃ¼leyman ile III. Murad dÃ¶nemlerinde de oldukÃ§a Ã¶nemli sayÄ±lan onarÄ±mlar geÃ§irmiÅŸ olmaktadÄ±r. Bayburt ilini 1647 yÄ±lÄ±nda ziyaret etmiÅŸ olan Evliya Ã‡elebi bu Bayburt kalesinin iÃ§inde yaklaÅŸÄ±k olarak 300 haneli bir mahalle ve de cami olduÄŸunu da belirtmiÅŸtir. Son olarak 1828 yÄ±lÄ± ile 1829 yÄ±lÄ± arasÄ±ndaki OsmanlÄ±-Rus SavaÅŸÄ±'nda bu kale tahrip edilmiÅŸtir.

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