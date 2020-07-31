MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Bayram tatilini fırsat bilenler, ilk günü plajda eğlenerek geçiriyor
ABONE OL
31.07.2020 - 13:23 | | AA

Bayram tatilini fırsat bilenler, ilk günü plajda eğlenerek geçiriyor

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Florya'daki Menekşe plajına gelen vatandaşlar, tatilin tadını yüzerek, güneşlenerek ve futbol oynayarak geçiriyor.

Bayram tatilini fırsat bilenler, ilk günü plajda eğlenerek geçiriyor

Plaja arkadaşlarıyla ve aileleriyle gelen vatandaşların bazıları piknik yapmayı, bazıları ise sıcak hava nedeniyle denizde yüzerek serinlemeyi tercih etti.

 Aileleriyle denize gelen çocukların da sahilde oynadığı ve büyük mutluluk yaşadığı görüldü.

 Sahilde mangal yakılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmezken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri, boğulma vakalarına karşı hazırda bekliyor.

 Bayram tatilini fırsat bilenler, ilk günü plajda eğlenerek geçiriyor

Türk F-16’ları “TurAz Kartalı 2020” için Azerbaycan’daTürk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin başlattığı “TurAz Kartalı 2020” tatbikatlarında yer alacak F-16 uçakları Azerbaycan’a geldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Oruç Reis'in açık denizde bekleyişi sürüyor

Oruç Reis'in açık denizde bekleyişi sürüyor

İki maaş birden! SGK'lı çalışanlar...

İki maaş birden! SGK'lı çalışanlar...

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

Bayram mesajları 2020 | Kurban Bayramı mesajları ile tüm dostlarınızı sevindirin...

Bayram mesajları 2020 | Kurban Bayramı mesajları ile tüm dostlarınızı sevindirin...

Sıradaki Haber