MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Beçin Kalesi'nde sarnıç bulundu
ABONE OL
17.08.2020 - 13:57 |

Beçin Kalesi'nde sarnıç bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapan Beçin Antik Kenti'nde, 700 yıllık olduğu değerlendirilen sarnıç bulundu. Kayanın başka yerlerinde de sarnıçların bulunma ihtimali var.

Beçin Kalesi'nde sarnıç bulundu

Bölgenin en önemli ören yerleri arasında yer alan ve yıl boyunca kazı çalışmaları yapılan Beçin Antik Kenti'nde, gün yüzüne çıkartılan kalıntılar tarihe ışık tutuyor. Ayakta kalan tarihi yapılar, restore edilerek turizme kazandırılıyor. Beçin Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, alandaki bir evin temelinde yapılan kazıda tarihi sarnıcın bulunduğunu söyledi.

 Sarnıcın kesme taşla inşa edildiğini, beşik tonozlu, dikdörtgen planlı, ortadan kemerle desteklenen bir yapı olduğunu aktaran Pektaş, şunları kaydetti:

 "14. yüzyıla ait olduğunu değerlendirdiğimiz sarnıcın özellikle savaş dönemlerinde özel bir işlevi vardı. Kaleler kuşatıldığında içeridekilerin teslim olabilmesi için ilk yapılan iş, su yollarının tahribi oluyordu. Böylelikle su temini zorlaştırılıyor ve içeridekilerin teslim olması sağlanıyordu. Kale içindeki sarnıçlar asıl o zaman devreye giriyordu. Bu yapı da bizim için o yönüyle çok önemli. Bu sarnıç buluntularıyla beraber neredeyse büyük ölçüde günümüze sağlam ulaşan güzel bir örnek."

Beçin Kalesinde sarnıç bulundu

Otomobilden indirdikleri şahsı dakikalarca dövdülerNevşehir’in Ürgüp ilçesinde meydana gelen olayda bilinmeyen bir sebepten dolayı araç içerisinde bulunan 1 kişi, 4 kişi tarafından öldüresiye dövüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

LGS 2.tercih sonuçları sayfası için TIKLA 2020! LGS 1.nakil yerleştirme sonuçları meb.gov.tr'de...

LGS 2.tercih sonuçları sayfası için TIKLA 2020! LGS 1.nakil yerleştirme sonuçları meb.gov.tr'de...

İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

AKS sonuçları sonuçları açıklandı mı? Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları bugün mü açıklanıyor?

AKS sonuçları sonuçları açıklandı mı? Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları bugün mü açıklanıyor?

Sıradaki Haber