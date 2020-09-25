Belgrad Kalesi Nerede, Hangi Ülkede? Tarihi Kalenin Özellikleri Ve Hikayesi

Belgrad Kalesi, Belgrad şehrinin simgesi durumundadır. Şehrin en turistik alanı olanı olan Kalemegdan (Kale Meydanı)’da bulunuyor. 53 hektarlık bir alana yayılan kalede; müzeler, parklar, anıtlar, galeriler ve heykeller bulunuyor.

Belgrad Kalesi Nerededir?

Belgrad Kalesi, Sırbistan’ın başkenti olan Belgrad şehrinde bulunuyor. Kale, Stari Grad Belediyesi sınırları içindedir. Sava ile Tuna nehirlerinin birleştiği noktada yer alıyor.

Belgrad Kalesi Nasıl Gidilir?

Belgrad Kalesi, şehir merkezinde bulunduğu için bulunduğunuz konuma göre yürüyerek de gidebilirsiniz. Kale, İstanbul’un İstiklal Caddesi’ni andıran Knez Mihailova Caddesinin sonundadır. Toplu taşımayla gitmek isterseniz 2 numaralı Tram Otobüsleriyle kaleye gidebilirsiniz.

Belgrad Kalesi Hakkında Bilgiler

Belgrad Kalesi, yerel halk arasında Kalemegdan Kalesi olarak da biliniyor. Türkçeden birçok kelime Sırpçaya geçtiği için Kale Meydanı Alanı’nda birçok yapının adı Türkçedir. Bunlardan biri de Stampol Kapja (İstanbul Kapısı)’dır.

İstanbul Kapısı, kalenin ana giriş kapısıdır ve Osmanlı döneminde yapılmıştır. Kalenin içinde Osmanlı’dan kalan türbe, çeşme bulunuyor. Kalenin alt tarafında da tüneller bulunuyor. Bu tünellerin bir şehri saklayacak büyüklükte olduğu söyleniyor.

Kalenin içinde ayrıca Sahat Kula (Saat Kulesi) bulunuyor. Kule, Avusturya İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş. Kule ile İstanbul kapısı birbirine köprü ile bağlanıyor. İç kent surlarının kuzeydoğusunda Despot Stefan Kulesinin yanında Zindan Kapısı olarak adlandırılan bir yapı bulunuyor. Osmanlı eseri olan bu yapı döneminde zindan olarak kullanılmış.

Belgrad Kalesi Tarihi

Belgrad Kalesi, MÖ 279 yılında Doğu Roma İmparatoru I. Justinianus tarafından inşa edilmiştir. Doğu Roma İmparatorluğu’nun çökmesi sonucunda, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun hakimiyetine geçmiştir. Bu dönemde kale, elden geçirilmiş ve yeniden sağlamlaştırılmıştır.

Kale, 1521’de Osmanlı egemenliğine geçmiştir. Bu dönemde kale içine eklemeler yapılarak daha da büyütülmüştür. 1800’lü yıllara kadar Osmanlı egemenliği altında kaldı. Bu dönemden sonra Sırpların hakimiyetine geçmiştir.

Belgrad Kalesi Giriş Ücreti

Belgrad Kalesine ziyaretler ücretsizdir. İstanbul Kapısı, Saat Kulesi, Roma Kuyusu, Anahtar Teslim Anıtı, Damat Ali Paşa Türbesi, Paşa Konağı, Zafer Anıtını ücretsiz olarak gezebilirsiniz. Askeri müzeyi gezmek isterseniz ücret ödemek zorundasınız.

Kale ve Kale Meydanı her yıl ziyaretçi akınına uğradığı için en uygun zaman Nisan-Mayıs veya Eylül-Ekim aylarıdır.