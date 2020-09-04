Benin Hakkında Bilgiler; Benin Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Benin bayrağı, iki yatay bir dikey şeritten oluşur. Yatay şeritlerin üstteki olanı sarı alttaki kırmızı renklidir. Sağ kısımdaki dikey şerit ise yeşildir. Bayrakta bulunan sarı renk, refahı simgelerken, yeşil ülkenin bereketli topraklarını ve umudu, kırmızı ise ülke uğruna dökülmüş kanları ifade eder. Benin bayrağı, 1 Ağustos 1990 yılında göndere çekilip kabul edilmiştir.

Benin Nerededir?

Benin Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan bir ülkedir. Ülkenin komşuları, Nijer, Nijerya, Burkina Faso ve Togo'dur. Benin ülkesinin güney kısmında, Gine Körfezi bulunur. Bu körfezin içerisinde Benin Körfezi yer alıyor.

Benin Nüfusu Ne Kadar?

2020 yılındaki tahmini verilerde Benin'in nüfusu 12.123.200 kişidir. Ülkenin nüfusu son 1 yıl içinde %2.73 oranında artış göstermiştir. Benin Cumhuriyet, nüfusuyla dünyada worldometers.info adresinin verilerine göre 77. sırada bulunuyor.

Benin'in Para Birimi Nedir?

Benin'de kullanılmakta olan para biriminin ismi Orta Afrika frangıdır. Sadece Benin'de değil, Senegal, Togo, Mali, Nijer Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine ülkelerinde kullanımda. 1 Orta Afrika frangı, 0.01 Türk lirasıyla aynıdır.

Benin'in Başkenti Neresi?

Benin'in başkenti, ülkenin en büyük ikinci şehri olan Porto Novo'dur. Ülkenin en kalabalık şehri ve önemli merkezi ise Cotonou şehridir. Djougou, Parakou, Allada, Queme Departmanı ülkenin diğer önemli şehirleri arasında yer alır.

Benin ile Türkiye Arası Saat Farkı Nedir?

Benin ile Türkiye arasında 2 saatlik bir zaman dilimi bulunur. Türkiye, Benin'den 2 saat ileridedir. Türkiye'de saat 15:00 olduğunda, Benin'de 13:00'ı gösterir.

Benin'in Resmi Dili Nedir?

Benin resmi dili eski dönemlerde koloni olduğu ülkenin dili olan Fransızcadır. Bunun yanı sıra, ülkenin yarısına yakın bir nüfusu Fon dilini ana dilleri olarak konuşurlar. Hausa dilleri, Gur dilleri, Mina ve Eve dilleri ülkede kullanılmakta olan diğer yerel diller ailesinde yer alırlar.

Benin Ekonomisi

Benin ülkesinin resmi olarak gelirlerinin çok büyük bölümünü, pamuk ihracatı oluşturur. Pamuk üretiminin yanı sıra, kakao, tekstil ürünleri, palmiye çeşitleri ihraç edilen diğer ürünler arasında bulunur. Genel ekonomisi kötü olan ülkenin, yaşam koşulları Afrika'nın en sorunlu bölgelerinde birisi olmasına neden oluyor.

Benin İklimi

Benin'de ülke geneli için iki hakim iklimden bahsedilebilir. Bunlar kurak ve ekvator iklimi denilebilir. İç kısımlarda kurak iklim hakimken, kıyı kesimlerine gidildikçe ekvatoral iklimin etkileri görülmeye başlanır. Bu yüzden bölgeden bölgeye farklılıklar görülmesi mümkündür.

Benin'i Ne Zaman Ziyaret Etmeli?

Benin'in kuzey bölgeleri, yüksek sıcaklıkta ve düşük nemli havaya sahiptir. Orta kesimlerinin genelinde ise yağmur görülmesi daha olasıdır. Kasım ile mart ayları arasında yağışların çok olduğu ülkede, diğer yağışlarda yağış miktarları çok düşüktür. En verimli olduğu seyahat dönemi, yağışlı havaların az görüldüğü aralık ile mart arasıdır. Bu dönemlerde sıcaklıklar ortalama 20 ile 30 derece arasında değişebilir.

Benin'de Sosyal Hayat

Benin, Afrika bölgesinin en yoksul ülkelerinden birisidir. Ekonominin çok fazla gelişmemiş olması, yaşam standartlarının düşük olmasına neden olur. Ülkede kişi başına düşen milli gelir, dünya standartlarının altında bulunur.

Yapılan bazı çalışmalar, Benin'de yaşam standartlarının yükseltmeye yönelik olsa bile, net bir gelişim görülmemiştir. Benin'de asgari ücret oldukça düşüktür. İnsanların bir bölümü açlık sorunuyla karşı karşıya kaldıklarından, sosyal yaşam düzeyi düşüktür.