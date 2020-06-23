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23.06.2020 - 07:58 |

Berlin'de salgına karşı ışık gösterisi

Corona virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan Almanya'da, salgına dikkat çekmek için bir ışık gösterisi düzenlendi. Başkent Berlin'in başta ünlü Brandenburg Kapısı olmak üzere farklı yerlerinde gerçekleştirilen ışık gösterisiyle salgının neden olduğu zarara dikkat çekildi.

Berlin'de salgına karşı ışık gösterisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de eğlence sektörü çalışanları ve kültürel organizasyonlar düzenleyen işletme sahipleri, corona virüs krizinde eğlence endüstrisinin uğradığı ekonomik zarara dikkat çekmek için şehrin çeşitli noktalarında ışık gösterisi düzenledi. Berlin'in simgelerinden tarihi Brandenburg Kapısı önünde yapılan gösteri ilginç görüntüler oluşturdu.

Almanya corona virüs salgınında Avrupa kıtasında en çok etkilenen ülkelerden biri oldu. 192 bin vakanın kaydedildiği ülkede 8.969 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

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