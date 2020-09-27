Berryessa Gölü Nerede, Hangi Ülkede? Gölün Özellikleri, Oluşumu Ve Tarihçesi

Berryessa gölü bulunduğu bölgenin en büyük göllerinden bir tanesidir. Su hacmi seviyesi oldukça yüksek bir göldür.



Berryessa Gölü Nerede?



Berryessa Gölü Dünya'nın en büyük ülkelerinden birisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunur.



Berryessa Gölüne Nasıl Gidilir?



Berryessa gölüne gitmek sadece hava yolu ile mümkündür. Ülkemizden kara yolu ile bu göle ulaşmak mümkün değildir. Berryessa gölü Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir göl olduğundan ötürü göle ulaşmak için mutlaka vize almak gerekmektedir. Vize aldıktan sonra hava yolu ile 12 saatlik uçuş ile Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşıyorsunuz. Ülkemizden Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletlerine uçuş düzenlenmektedir. Kaliforniya eyaletine uçtuktan sonra buradan araç kiralayarak ya da toplu taşımayı kullanarak bu doğa harikası göle ulaşabilirsiniz.



Berryessa Gölü Tarihi



Bu göl tarihte Amerika Birleşik Devletleri'nin en verimli topraklarından biriydi. Monticello rezervuarı inşa edilmesi için kasabada yaşayan halk bu bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Monticello kasabasında yer alan Berryessa gölü çevresinde yaşayan halk tarihte baraj inşa edilmesi için bu bölgeden başka bölgelere göndermek zorunda kaldı.



Berryessa Gölü Giriş Ücreti



Beryessa gölüne giriş ücreti bulunmamaktadır. Ücretsiz bir şekilde bu göle giriş sağlayabilirsiniz.



Berryessa Gölü Özellikleri



- Berryessa gölü içinde devasa büyüklükte bir çukur bulunmaktadır.

- Gölün kapladığı alan 83,77 kilometre karedir.

- Gölün uzunluğu 25 kilometre karedir.

- Gölün yüzey rakımı 135 metredir.

- Açık havzalı bir göldür.



Berryessa Gölü Hakkında Bilgi



Berryessa gölü ortasına bulunan çukur görenleri hayrete düşürmektedir. Bu göl açık havzalı bir göl olduğundan ötürü Putah nehrine akmaktadır. Göl ortasında yer alan çukur ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.