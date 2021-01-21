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21.01.2021 - 14:22 |

BeyÅŸehir Gölü buz tuttu

Konya'da hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n eksi 10 derecenin altÄ±na dÃ¼ÅŸmesiyleÂ BeyÅŸehir GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n kÄ±yÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼Â dondu. BalÄ±kÃ§Ä±lar buz tabakasÄ± nedeniyle gÃ¶le aÃ§Ä±lmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekerken, Ã§evredekilerÂ kuÅŸlaraÂ aÃ§ kalmamalarÄ± ekmek attÄ±.Â

BeyÅŸehir Gölü buz tuttu

TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k tatlÄ± su gÃ¶lÃ¼ olarak bilinen 656 kilometre yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mÃ¼ne sahip BeyÅŸehirÂ GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n yÃ¼zeyiÂ  hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n eksi 10 derecenin altÄ±na dÃ¼ÅŸmesiyle kÄ±smen dondu. GÃ¶ldeki kuÅŸlarÄ±nÂ buz kÃ¼tlelerinin Ã¼zerinde gÃ¼Ã§lÃ¼kle durduÄŸu gÃ¶zlendi. Ã‡evredekiler kuÅŸlarÄ±n aÃ§ kalmamasÄ± iÃ§in ekmek fÄ±rlattÄ±.Â  466 balÄ±kÃ§Ä±nÄ±n geÃ§im kapÄ±sÄ± olan gÃ¶lÃ¼n buz tutmasÄ±, ava Ã§Ä±kmak isteyen balÄ±kÃ§Ä±lara da zor anlar yaÅŸadÄ±.Â Ã‡arÅŸamba Ã‡ayÄ± ile Konya OvasÄ±'nÄ±n sulanmasÄ±na katkÄ± saÄŸlayanÂ gÃ¶lÃ¼n suyu, kuraklÄ±k nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 50 metre Ã§ekilmiÅŸti.Â 

BeyÅŸehir GÃ¶lÃ¼ buz tuttu

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