MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Beyşehir Gölü'nde gün batımı
ABONE OL
08.07.2020 - 16:31 |

Beyşehir Gölü'nde gün batımı

Türkiye'nin en büyük ikinci büyük milli parkı olan Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda gün batımı görenleri büyülüyor.

Beyşehir Gölü'nde gün batımı

Dünyada gün batımının en güzel izlendiği yerler arasında ikinci sırada gösterilen Beyşehir'de, Anamas Dağı'nın gerisinde güneşin battığı anları izleyenler, Beyşehir Gölü yüzeyine yansıyan kızılın onlarca değişik tonunu da görebiliyor. Beyşehir Gölü'nün ünlü gurup vaktini ölümsüzleştirebilmek için göl kıyısına akın eden fotoğraf tutkunları, en iyi kareleri alabilmek için dakikalarca mesai yapıyor. Göl yüzeyinde günbatımı esnasında görülen tekne ve su bisikletleri ortaya kartpostallık görüntüler çıkarıyor.

Beyşehir Gölünde gün batımı

 

45 yaşındaki aracı için verdiği ilan olay olduBandırma'da otomobil yedek parça işi yapan Şafak Cebeci, sahibi olduğu 1975 model Anadol marka aracını sosyal medya hesabından yazdığı ironik bir ilanla satışa çıkardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nazilli-Denizli karayolunda kaza! 3 kişi yaralandı

Nazilli-Denizli karayolunda kaza! 3 kişi yaralandı

Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

15 Temmuz törenlerinde 50'er kişilik gruplar halinde nöbet tutulacak

15 Temmuz törenlerinde 50'er kişilik gruplar halinde nöbet tutulacak

Sıradaki Haber