Bodrum'da arabada sinema dönemi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, uzun süre evde kalan vatandaşlara moral olması için "arabada ve teknede sinema" etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 20'ye yakın aracın ve 10 teknenin katıldığı alanda vatandaşlar "The Gentlemen" filmini seyretti. Filmin görüntüsü alandaki beyaz perdeye yansıtılırken, sesi ise belirlenen radyo frekansıyla araç teyplerinden dinlendi.