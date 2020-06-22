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22.06.2020 - 13:51 |

Bodrum'da yelken hasreti sona erdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, corona virüs salgınında alınan tedbirler kapsamında 3 ay denizden uzak kalan yelkenciler, tekrar denize açılmanın mutluluğunu yaşadıkları "yeni normal" olarak adlandırılan süreçte antrenmanlara başladı

Bodrum'da yelken hasreti sona erdi

Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) 13 Mart'taki duyurusu ile federasyonun 2020 faaliyet programı ve tüm il programlarında yer alan yurt içi yarış, eğitim ve diğer faaliyetler durdurulmuştu.

Corona virüsle mücadele kapsamındaki kısıtlamalar nedeniyle denizden uzak kalan yelkenciler, "yeni normal" ve "kontrollü sosyal hayat" olarak adlandırılan kısıtlamaların esnetildiği süreçle birlikte gerekli tedbirleri alıp yeniden denizle buluştu. Türkiye'de yelken sporunun önemli merkezlerden Bodrum'da, optimist ve laser sınıfında lisanslı sporcular, antrenmanlara çıkarak form tutmaya başladı.

Maskelerini takıp yelken kıyafetleri ile kulüplerine gelen sporcular, ateşleri ölçülüp el dezenfektan ünitelerinde ellerini dezenfekte ederek girdikleri eğitim alanında, teknelerini hazırlayıp denize açılıyor. Yelkenciler, antrenman sonunda teknelerini karaya çekip maskelerini takıyor.

Dışarıdan vatandaşlarla bir araya gelmemeleri için "sosyal izalosyon" alanları oluşturulan kulüplerde, 18 yaş altındaki sporcular ise antrenmanlara aileleriyle geliyor.

 

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