Bolu Tüneli Kaç Km Uzunluğundadır, Kaç Dakikada Geçilmektedir?

Yapımı 1990 yılında başlayan ancak 2007 yılında hizmete sunulan Bolu Tüneli, başta İstanbul olmak üzere pek çok Batı şehrinin Anadolu'ya çok daha yakın hale gelmesine imkan verdi. Böylece daha hızlı ve en kısa sürede Anadolu'nun pek çok farklı şehrine ulaşım imkanı elde edilebiliyor.

Bolu Tüneli Kaç Km Uzunluğundadır?

Uzun yıllardır milyonlarca insan tarafından kullanılan Bolu Tüneli, Tabiri caizse Türkiye sınırlarında Batı ile Doğuyu bir araya giriyor. Mesafe çok kısa bir noktaya getiren Bolu Tüneli aynı zamanda Bolu Dağı Tüneli olarak da ifade edilir. Dağın dikkatli şekilde oyulması ile açılan tünel süreyi kısaltmış durumda.

Şu an tünelin 3,2 kilometre uzunluğunda olduğunu söylemek mümkün. 2007 yılından bu yana milyonlarca aracın geçtiği bolu dağı, gün içerisinde 30 bir tane aracı misafir etmektedir. Bu araçlar hem bireysel hem de ticari olmak suretiyle pek çok farklı çeşit üzerinden geçiş gerçekleşir.

Bolu Tüneli içerisinden hava koşullarına bağlı olarak süre değişkenlik gösterebilmektedir. Hava şartlarının biraz zorla olduğu zamanlarda 30 dakika içerisinde köprü geçişi yapılabilmektedir. Hava şartlarının iyi olduğu süreçte ise en fazla 5 dakika içerisinde 3,2 kilometrelik mesafe rahatlıkla kat edilebiliyor. Böylece doğu ile batı arasındaki mesafe çok da kısa bir süreye inmektedir. Daha geçişinde aynı zamanda 4,6 kilometrelik uzunluğunda 4 viyadük bulunuyor. Aynı zamanda 1 kilometre 296 metre uzunluğunda 9 ayrı köprü yer almaktadır.