06.07.2020 - 07:33 |
Bosna Hersek'ten Sancak bölgesine dayanışma
Bosna Hersek, sınırın hemen karşı tarafında, Sırbistan'da bulunan Sancak bölgesinin corona virüs salgınıyla mücadelesine dayanışma gösterdi.
Bosna Hersek, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ciddi sıkıntıların yaşandığı ve imkanların kısıtlı olduğu Sırbistan'ın Sancak bölgesine dayanışma mesajı gönderdi. Başkent Saraybosna'daki tarihi Vjecnica Kütüphanesi'ne Sancak arması yansıtılırken, "Tek yürek, tek halk" yazısı yer aldı.
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet bir askeri uçakla, Sancak bölgesinde salgınla mücadele kapsamında tıbbi yardım ulaştırdı.
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