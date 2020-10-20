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20.10.2020 - 10:32 |

Bu camiinin inşasında at sütü kullanıldı

Kazakistan'da 127 yıl önce inşa edilen ve inşasında koyun yünü ve at sütü kullanılan Oyıl Camisi, mimarisiyle büyük ilgi çekiyor.

Bu camiinin inşasında at sütü kullanıldı

Cami, Aktöbe kentinden 300 kilometre uzaklıktaki Oyıl ilçesinde bulunuyor. Tarihi İpek Yolu'nun güzergahlarından biri olarak bilinen ilçe, adını bölgedeki Oyıl nehrinden alıyor. 1893 yılında tüccarlar tarafından inşa edilen ?ami, üçgen şeklindeki gümüş renkli minare ve tek kattan oluşuyor.

Bu camiinin inşasında at sütü kullanıldı

Yapılış öyküsü ve mimarisiyle ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken caminin inşasında kullanılan kerpiçlerin koyun yünü ve su yerine at sütü karıştırılarak yapıldığı biliniyor.

Caminin duvarları, kar veya yağmur yağdıktan sonra farklı renklere bürünmesiyle dikkati çekiyor.

Bu camiinin inşasında at sütü kullanıldı

 

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