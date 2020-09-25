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Â Tarih boyunca kaleler, saÄŸlam surlarÄ± ve Ã§eÅŸitli iÅŸlevlere ayrÄ±lan Ã¶zel oda ve bÃ¶lÃ¼mleriyle ilgi Ã§eken Ã¶nemli yapÄ±lar. Åžehirlerin kuÅŸatÄ±lmasÄ± ve savunulmasÄ±nda en aÄŸÄ±r yÃ¼kÃ¼ Ã¼stlenen kaleler, Ã§atÄ±ÅŸmalara ve kahramanlÄ±k destanlarÄ±na da konu olan mimari deÄŸerler. Bursa Kalesi de Bursaâ€™nÄ±n korunmasÄ±nda etkin gÃ¶revler Ã¼stelenen tarih sayfalarÄ±nda Ã¶zel bir yere sahip. Kale, bÃ¶lge tarihinin en yakÄ±n tanÄ±klarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor.

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Â Bursa Kalesi Bursa'nÄ±n Neresindedir?

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Â Bursaâ€™ya ayak basanlarÄ±n en Ã§ok ziyaret etmek istedikleri ve gezi rotalarÄ±nda Ã¶ncelik verdikleri tarihi yapÄ±lardan biri Bursa Kalesi. Buna baÄŸlÄ± olarak tarihi kalenin yeri oldukÃ§a merak ediliyor. Bursa Kalesi, Bursaâ€™nÄ±n Osmangazi ilÃ§e sÄ±nÄ±rlarÄ±nda yer alÄ±yor. Kale, tarihi Prusya ve Bursaâ€™yÄ± doÄŸu, batÄ± ve gÃ¼ney kesimlerinden Ã§epeÃ§evre kuÅŸatÄ±yor. Surlarla Ã§evrili kalenin kuzey bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise dik yamaÃ§lar bulunuyor. Bu dik yamaÃ§lar doÄŸal bir koruma ortamÄ± saÄŸlÄ±yor. Bursa Kalesi, Osmangazi ilÃ§esinde ise Tophane semtinde bulunuyor.

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Â Tarihi Kalenin Ã–zellikleri

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Â Bursa Kalesiâ€™nin surlarÄ±nÄ±n uzunluÄŸu gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde yaklaÅŸÄ±k olarak 2 kilometre. Tophane ve Ã‡akÄ±rhamam arasÄ±nda biri dÃ¶rtgen diÄŸeri daire olmak Ã¼zere toplam iki adet burÃ§ yer alÄ±yor. Bursa'da Tophane, EndÃ¼stri Meslek Lisesi ve Orduevi'nin bulunduÄŸu konumdan YÄ±ldÄ±z Kahve'ye doÄŸru olan yer, doÄŸal bir set meydana getirmektedir. Hisar KapÄ±, KaplÄ±ca KapÄ±sÄ±, Zindan KapÄ±sÄ±, Yer KapÄ± ve PÄ±narbaÅŸÄ± KapÄ±sÄ± olmak Ã¼zere toplam beÅŸ adet kapÄ±, Bursa Kalesi'nde bulunmaktadÄ±r. SurlarÄ±nda Zindan KapÄ± ile PÄ±narbaÅŸÄ± KapÄ± arasÄ±nda Ã¶n surlar gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde evler arasÄ±nda kaybolmaktadÄ±r.

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Â Tarihi kalenin inÅŸaatÄ±nda tÃ¼rlÃ¼ blok ile moloz taÅŸlar kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bursa Kalesi'nin en fazla dikkat Ã§eken Ã¶zelliklerinden biri ise oldukÃ§a yÃ¼ksek bir kale olmasÄ±dÄ±r. Kalenin yapÄ±lÄ±ÅŸÄ± M.Ã–.1. yÃ¼zyÄ±la dayanmakta olup kalenin ilk kez BithynialÄ±lar tarafÄ±ndan inÅŸa edildiÄŸi bilinmektedir. Devam eden tarihi dÃ¶nemlerde ise Roma, Bizans ile OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu devirlerinde aktif bir ÅŸekilde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve onarÄ±m gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ tarihi kaynaklarda belirtilmektedir.

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Â Bursa Kalesi'nin Hikayesi

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Â TarihÃ§esi milattan Ã¶nceye dayanan Bursa Kalesi'nin bulunduÄŸu bÃ¶lgeye halk arasÄ±nda "Hisar" denilir. BÃ¶lge, ÅŸehrin ilk yerleÅŸim yeri olmakla birlikte kalesi ile Bitinya, Roma, Bizans ve OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu devirlerini en iyi ÅŸekilde yansÄ±tmaktadÄ±r. Bursa Kalesi, 17.yÃ¼zyÄ±lda Ã¼nlÃ¼ gezgin Evliya Ã‡elebi tarafÄ±ndan da ziyaret edilmiÅŸtir. Evliya Ã‡elebi, kalenin temellerinin yalÃ§Ä±n kayalar Ã¼zerine kurulduÄŸunu ve uzunca bir dikdÃ¶rtgen ÅŸekline haiz olduÄŸunu betimlemiÅŸtir. Kalenin, insan yapÄ±mÄ± olamayacak kadar heybetli olduÄŸunu ifade etmesi de Bursa Kalesi'ne ayrÄ± bir Ã¶nem kazandÄ±rmaktadÄ±r.

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