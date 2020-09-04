Burundi Hakkında Bilgiler; Burundi Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Burundi doğal güzelliklere sahip ve görülmeye değer yerlerden birisidir. 27 Eylül 1982 yılında bazı değişiklikler ile bayrağını kullanmaya başlamıştır. Bayrakta her uç köşesine değecek şekilde beyaz şeritler bulunur. Beyaz şeritler çarpı seklindedir. Bu şeritlerden oluşan üçgenlerin üst ve alt kısmı kırmızı, sağ ve sol kısmı ise yeşil renktedir. Bayrağın ortasında ise beyaz daire ve içerisinde üç tane yeşil çerçeveli ve kırmızı renkli yıldız bulunmaktadır.



Burundi Nerededir?



Burundi pek çok doğal güzelliğe sahip küçük bir ülkedir. Göller bölgesinde yer alan yüksek yaylaların bulunduğu Burundi ülkesi nüfusunun çoğunluğu Başkentinde bulunmaktadır. Konum olarak Dünya üzerinde Orta Afrika'da yer almaktadır. Burundi ülkesinin komşu ülkeleri ise Tanzanya, Ruanda, Demokratik Kongo Cumhuriyetidir. Burundi ülkesi pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Ziyaret etmek isteyenler için en uygun zaman ise Mayıs ve haziran ayları olduğu bilinmektedir. Ülke içerisinde genellikle tropikal iklim hakimdir. Sıcaklıklar ise bazı bölgelere göre değişkenlik göstermektedir. Ülkenin en çok yağmur yağdığı zamanlar Eylül ile Kasım ve Şubat ile Mayıs ayları arasıdır. En çok ziyaret edildiği şehirleri ise Bujumbura, Lake Tanganyika, Bururi ve Muyinga şehirleridir.



Burundi Nüfusu Ne Kadar?



Burundi ülkesinin 2008 yılında yapılan resmi sayım sonuçlarına göre nüfusu 8,053,574 olarak tespit edilmiştir. Bu veriler resmi sonuçlar doğrultusunda açıklanmıştır. Günümüzde ise tahmini nüfus sonuçları 11,844,520 olarak bilinmektedir. Burundi ülkesinin içerisinde nüfus yoğunluğu 379 kişi/km2 olmaktadır. Afrika kıtasında nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ülke Burundi ülkesidir. Ülkedeki nüfusun birçoğu eski başkenti Bujumbura'da yaşamaktadır. Burundi ülkesi genel olarak genç nüfusa sahiptir. Son verilere göre nüfusun yüzde 64,73'ü 0 ile 24 yaş aralığındadır. Ülkedeki 65 yaş ve üzeri nüfus yüzde 2,69 oranındadır.

Burundi'nin Başkenti Neresidir?



Burundi ülkesinin resmi dili Burundi Cumhuriyetidir. Afrikanın kıtasının orta bölümünde yer alan Burundi ülkesinin başkenti Gitega'dır. Burundi'nin daha önceden başkenti Bujumbura'dır. Fakat 2019 yılında yaklaşık olarak 100 kilometre doğuda yer alan Gitega şehri başkent olarak kabul edilmiştir. Fakat Bujumbura hala günümüzde ülkenin ekonomik merkezi konumunda yer almaktadır.

Burundi'nin Para Birimi Nedir?



Ekvator'a yakın konumda bulunan Burundi ülkesi tropikal iklim görülse de bazı bölgelerde değişkenlik yaşanmaktadır. Birçok yerde gece ve gündüz sıcaklıkları arasında farklar bulunur. Burundi ülkesinin para birimi Burundi Frankı'dır.



Burundi ülkesinin denize kıyısı bulunmamaktadır. İmalat sektöründe zayıf ve kaynakları sınırlıdır. Nüfus ekonomik açıdan tarım ile uğraşmaktadır. Toprakların yüzde 41'lik kısmı tarıma elverişlidir. Başlıca gıda maddeleri ise muz, baklagiller, yer fıstığı, darı, tatlı patates ve Kabak türleridir.



Burundi'nin Resmi Dili Nedir?



Burundi ülkesinin resmi dili Kirundi dilidir. Bu dil Rundi olarak da tanımlanmaktadır. Burundi nüfusunun yüzde 95'i Kirundi dilini konuşmaktadır. Ayrıca Milletler Cemiyeti manda bölgesi Belçika'ya bağlanması sebebiyle Fransızca dili de ülkenin bağımsızlığı sonrasında kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca meclisin 2014 yılında aldığı karar sebebiyle İngilizce dili de ülkenin resmi dilleri arasında bulunmaktadır.



Burundi İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Genellikle ülkelerin farklı konumlarda yer alması sebebiyle aralarında saat farkları oluşmaktadır. Burundi ülkesi ile Türkiye arasındaki saat farkı da pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Fakat Burundi ve Türkiye'nin konumu sebebiyle aralarında saat farkı bulunmamaktadır.