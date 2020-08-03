 Çeşme esnafı bayram yoğunluğundan memnun

Alaçatı Mahallesi'nde ev yemekleri işletmeciliği yapan Yusuf Çelik, "Bayram boyunca o denli yoğunluk yaşadık ki müşterilerimiz yemeklerini ellerinde, arabalarının üstlerinde yedi. 4 gün içinde 1 aylık iş yapmış gibi olduk" dedi.

Türkiye'nin turizm cennetlerinden biri olan, masmavi koylarının yanı sıra, kükürt bakımından zengin denizleri, otel ve beach clubları ile ünlü İzmir'in Çeşme ilçesinde bayram yoğunluğu yaşandı. Pandemi nedeniyle uzun süredir yüzü gülmeyen turizmci ve işletmeciler, Kurban Bayramı tatili ile eski hareketli günlerine döndü. Halk plajları dolarken, oteller ise corona virüs tedbirleri kapsamında belirlenen doluluk oranlarına ulaştı. Alaçatı Mahallesi'nde ev yemekleri işletmeciliği yapan Yusuf Çelik, "Bayramdan önce bu yoğunluğu bekliyorduk. Çeşme inanılmaz bir şekilde kalabalık oldu. Otoparklara araçlar sığmadı, mekanlar doldu taştı. İnsanlar yemeklerini alıp masa köşelerinde, arabalarının üstlerinde yemeye başladılar. 25 yıllık bir işletmeyiz böyle bir yoğunluğu ilk kez gördük. Yoğunluk hala devam ediyor. 4 gün içinde 1 aylık iş yapmış gibi olduk" diye konuştu.