Çeşme Kalesi İzmir'in Neresindedir? Tarihi Kalenin Özellikleri Ve Hikayesi

Çeşme, İzmir ilinin batı bölümünde yer alan Urla’nın doğusunda, Karaburun'un batısında ve Ege Denizi’nin güneyinde yer almaktadır.

Çeşme Kalesi İzmir’in Neresindedir?

Her yıl Türkiye’de en çok ziyaret edilen yerlerden biri olan Çeşme içerisinde birçok farklı güzellik barındırmaktadır. Tatil için veya kültürel seyahat için tercih edilebilecek olan bu yer gezilen en popüler alanlardan biridir. İçerisinde birçok kültürel unsur barındıran bu yer, tarihe meraklı olan kişilerin severek gezebileceği alanlardan biridir. Çeşme Kalesi, İzmir’in batısında yer alan Çeşme içerisinde bulunmaktadır. Kişiler Çeşmeye giderek, dolmuşlarla veya özel araçlarıyla rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilirler.

Tarihi Kalenin Özellikleri ve Hikayesi

Çeşme Kalesi, 1508 yılında Osmanlı Padişahı II. Beyazıt döneminde, Aydın Valisi Mir Haydar tarafından yaptırılmıştır. Çeşme Kalesi, bu alanın en önemli simgelerinden biridir. Günümüzde hala ziyarete açık olan bu yer, müze olarak kullanılmaktadır. Yaptırıldığı dönemden itibaren oldukça dikkat çeken bu kale halen sağlam bir şekilde kullanılmaktadır. Osmanlı mimarisinin bütün özelliklerini barındıran bu yapı, iç bir kaleye sahiptir. Bununla beraber iç kale bölümüne iki ayrı kapıdan girebilmektedir.

Çeşme Kalesi içerisinde altı adet kule yer almaktadır. Benzersiz bir görüntüye sahip olan bu yapının etrafında hendekler bulunmaktadır. Kalenin önünde ise Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan Paşa’nın heykeli yer almaktadır. Çeşme Kalesi, 1770 yılında olan Osmanlı- Rus Savaşında büyük bir oranda zarar görmüştür. Bu olaylardan sonra ise Çeşme Arkeoloji Bünyesi, kalenin korumasını alarak tarihi açıdan yapıyı korumuştur. Müze içerisinde Çeşme Merkezde bulunan, Erythrai Antik Kenti ve Alaçatı içerisinde bulunan eserler sergilenmektedir. Müze içerisinde 126 adet etnografik eser ve 31 adet sikke bulunmaktadır. Toplamda müze içerisinde 477 adet farklı eser yer almaktadır.

Çeşme Kalesine Giriş Ücreti

Kişiler, Çeşme Kalesine Nisan ve Ekim ayları içerisinde sabah 08.30 ile 19.00 arasında giriş yapabilirler. Kasım ve Mart ayları içerisinde ise sabah 08.00 ile akşam 17.00 arasında kişiler ziyaret edebilirler. Yılın her günü bu kaleyi ziyaret edebilirsiniz bununla beraber 8 Türk Lirası karşılığında müzeye giriş yapabilirsiniz. Müzekart sahipleri ise kart ile birlikte ücretsiz bir şekilde kaleyi ziyaret edebilirler.